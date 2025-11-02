KARLEUŠA OTKRILA DA LI IMA PARTNERA! Progovorila o ćerkama, Pinkovim zvezdama, pa pomenula i Desingericu

Karleuša iskreno o novom partneru, poslu i ćerkama Atini i Niki

Jelena Karleuša je posle skoro 20 godina prošetala Knez Mihailovom ulicom, i tom prilikom progovorila o svom privatnom životu.

Jelena se osvrnula i na svoju nedavnu izjavu da je prevarila svakog svog partnera.

- Rekla sam jednu rečenicu u zezanju i to je izazvalo opšti haos. Ja jadna i naivna, spontano, omaklo mi se. Ne znam šta mi bi, nesvesno. Omaklo mi se, piće me dotuklo (smeh). Posle te rečenice nastavila sam da objašnjavam da je to uvek bilo kad sam ja pronalazila novog partnera, ako se to zove prevara. Ne sećam se perioda samoće, ćutanja i plača. Zvanična statistika je jedno, a realnost je drugo. Nikada nešto nisam bila sama. Sad sam sama i fali mi, ali mi to nadomešćuje rad na "Pinkovim zvezdama" i nove pesme, koje samo što nisu krenule, i ova kompletna borba koja se dešava. Nije mi dosadno. Teško je biti moj emotivni partner, za to treba imati, ono što Despić stalno ponavlja, m..a - poentirala je Karleuša.

Jelena je govorila i o svojim ćerkama Atini i Niki, koje su već dovoljno velike da razumeju šta se sve dešava oko nje kao njihove majke.

- One su vrlo na udaru i najveći pritisak je na njima jer one idu u srednju školu. Poslednjih godinu dana vidimo da se deca najviše koriste kao neko ko je izmanipulisan i ko se koristi u političke svrhe i borbe, a ja sam apsolutno protiv toga. Oni su pod velikim pritiskom svojih vršnjaka koji su pod uticajem svojih roditelja, pa neće da idu u školu, nonsens, tragedija - rekla je ona.

Autor: M. Vićović