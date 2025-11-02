ĆERKA JANE TODOROVIĆ SLAVI ROĐENDAN! Pevačica joj se obratila nakon javnog skandala ovim rečima (FOTO)

Jana je na društvenim mrežama čestitala ćerki rođendan uz emotivnu poruku i fotografiju

Ćerka pevačice Jane Todorović, Kristina Džulijen, danas proslavlja 19. rođendan.

Jana Todorović oglasila se tim povodom na svom Instagramu gde je podelila njihovu zajedničku fotografiju.

- Srećan rođendan majkino. Volim te - napisala je Jana u opisu fotografije, a čestitke su ubrzo počele da pristižu sa svih strana.

Podsetimo, Jana i Kristina su se našle u žiži interesovanja nedavno kada je pevačica ćerku usred intervjua obrusila.

- Ovo je poslednji intervju da će Kristina dati, da će nešto izjavljivati. Ti zaista nisi za kamere! Ljubim vas sve! Ma, kakvi bre... 'Ajmo, kasnimo!- rekla je tada Jana ostavivši ćerku na ivici suza.

Autor: M. V.