AKTUELNO

Domaći

ĆERKA JANE TODOROVIĆ SLAVI ROĐENDAN! Pevačica joj se obratila nakon javnog skandala ovim rečima (FOTO)

Izvor: Pink.rs/Blic, Foto: TV Pink Printscreen ||

Jana je na društvenim mrežama čestitala ćerki rođendan uz emotivnu poruku i fotografiju

Ćerka pevačice Jane Todorović, Kristina Džulijen, danas proslavlja 19. rođendan.

Jana Todorović oglasila se tim povodom na svom Instagramu gde je podelila njihovu zajedničku fotografiju.

Foto: Instagram.com

- Srećan rođendan majkino. Volim te - napisala je Jana u opisu fotografije, a čestitke su ubrzo počele da pristižu sa svih strana.

Foto: Pink.rs

Podsetimo, Jana i Kristina su se našle u žiži interesovanja nedavno kada je pevačica ćerku usred intervjua obrusila.

- Ovo je poslednji intervju da će Kristina dati, da će nešto izjavljivati. Ti zaista nisi za kamere! Ljubim vas sve! Ma, kakvi bre... 'Ajmo, kasnimo!- rekla je tada Jana ostavivši ćerku na ivici suza.

Autor: M. V.

#Estrada

#Jana Todorović

#Kristina Džulijen Todorović

#Rođendan

#pevačica

#slavlje

POVEZANE VESTI

Domaći

ESTRADA ČESTITA ROĐENJE ĆERKE ALEKSANDRI PRIJOVIĆ! Pljušte emotivne poruke Prijinih kolega, a oglasila se i Filipova majka (FOTO)

Domaći

Kakva transformacija Jane Todorović: Skinula se u šorčić i pokazala liniju, novim izgledom raspametila sve! (FOTO)

Domaći

Poseban dan u domu Nede Ukraden! Obratila se svom zetu emotivnim rečima: Hvala ti što si uvek bio... (FOTO)

Domaći

Oglasila se TRUDNA Prija! Javno se obratila suprugu Filipu emotivnim rečima (FOTO)

Domaći

Obratila mu se emotivnim rečima: Najbogatiji Srbin slavi 74. rođendan, a njegova ćerka mu je jednom rečenicom rekla sve (FOTO)

Domaći

Slavlje u porodici Gudelj: Anastasija se obratila Nemanjinoj sestri posebnim rečima (FOTO)