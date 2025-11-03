RAĐAJU DECU DA BI ZADRŽALE MUŽA I DOBILE IMOVINU: Jovana Jeremić brutalno iskreno o muško-ženskim odnosima

Bivši verenik joj je poklonio luksuznu narukvicu i telefon za rođendan

Voditeljka Jovana Jeremić iz braka sa Vojislavom Miloševićem ima ćerku Leu, a ne krije da priželjkuje još jedno dete.

Jovana je rekla da joj je neostvarena želja crkveno venčanje, te da bi narednom mužu volela da podari još jedno dete. Ona je sada na svom Instagramu iznela mišljenje o porodici i žene podelila u dve vrste.

- Nisam stroga, samo imam kodeks, a što se dece tiče i tu imam pravilo iz prakse. Jedne su žene koje rađaju da bi zadržale muža , brak i imovinu. Sasvim druge su žene koje decu rađaju isključivo iz ljubavi. Kakva namera, takva i budućnost. Trenutak je ništa, večnost se broji, a budućnost je sve - napisala je ona.

Inače, Jovana je nedavno otkrila da planira kupovinu još jedne nekretnine.

- Zacrtala sam ciljeve materijalne prirode. Imam još jedan cilj koji želim da ostvarim i sada mi je to najvažnije. Ovaj stan je jako lep, vi znate da ja volim ovde, ali ja imam još jedan cilj što se tiče nekretnina i sada radim na tome da to ostvarim - otkrila nam je tada voditeljka.

Autor: M. Vićović