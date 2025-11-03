AKTUELNO

RAĐAJU DECU DA BI ZADRŽALE MUŽA I DOBILE IMOVINU: Jovana Jeremić brutalno iskreno o muško-ženskim odnosima

Izvor: Pink.rs/Blic, Foto: Instagram.com ||

Bivši verenik joj je poklonio luksuznu narukvicu i telefon za rođendan

Voditeljka Jovana Jeremić iz braka sa Vojislavom Miloševićem ima ćerku Leu, a ne krije da priželjkuje još jedno dete.

Foto: Pink.rs/N. Žugić

Jovana je rekla da joj je neostvarena želja crkveno venčanje, te da bi narednom mužu volela da podari još jedno dete. Ona je sada na svom Instagramu iznela mišljenje o porodici i žene podelila u dve vrste.

Foto: Instagram.com

- Nisam stroga, samo imam kodeks, a što se dece tiče i tu imam pravilo iz prakse. Jedne su žene koje rađaju da bi zadržale muža , brak i imovinu. Sasvim druge su žene koje decu rađaju isključivo iz ljubavi. Kakva namera, takva i budućnost. Trenutak je ništa, večnost se broji, a budućnost je sve - napisala je ona.

Foto: TV Pink Printscreen

Inače, Jovana je nedavno otkrila da planira kupovinu još jedne nekretnine.

- Zacrtala sam ciljeve materijalne prirode. Imam još jedan cilj koji želim da ostvarim i sada mi je to najvažnije. Ovaj stan je jako lep, vi znate da ja volim ovde, ali ja imam još jedan cilj što se tiče nekretnina i sada radim na tome da to ostvarim - otkrila nam je tada voditeljka.

