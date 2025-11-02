AKTUELNO

Domaći

TRUDNA MILICA TODOROVIĆ PEVA U KLUBU: Poznati muškarac se ne odvaja od nje, pevačica blista u drugom stanju (FOTO+VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Pevačica Milica Todorović podelila je na društvenim mrežama snimak iz jednog lokala, u kom je vidimo kako peva numeru "Jorgovani".

Milica, koja je u drugom stanju, sa zadovoljstvom je pevala hit Vesne Zmijanac i Dina Merlina, dok su se prisutni pomno slušali.

Foto: Instagram.com

Njoj je društvo pravio kolega i kum Stevan Anđelković, a Milica je bila u stajlingu sa providnim delovima.

Foto: Instagram.com

Pevala i ispod šatora u nošnji

Milica Todorović je, podsetimo, prošlog meseca pevala i ispod jednog šatora, o čemu se naširoko pričalo.Tada je isplivao njen snimak sa trudničkim stomakom u narodnoj nošnji, što je oduševilo mnoge.

Video: Instagram.com/milicatodorovicofficial

Autor: M.K.

#Milica Todorović

#Trudna

#Vesna Zmijanac

#klub

#pevačica

POVEZANE VESTI

Domaći

PINK.RS SAZNAJE! Pevačica Milica Todorović u drugom stanju!

Domaći

EVO KADA ĆE MILICA TODOROVIĆ NAPRAVITI SVADBU: Pevačica nakon vesti da je u drugom stanju donela ovu odluku

Domaći

PROSLAVILA ROĐENDAN I POKAZALA TRUDNIČKI STOMAK: Milica Todorović blista od sreće, sitno broje do porođaja, a osmh ne skida sa lica (FOTO)

Domaći

MILICA TODOROVIĆ BLISTA U TRUDNOĆI: Pevačica ne skida osmeh sa lica, pojavila se na proslavi rođendana sina svoje koleginice!

Domaći

Trudna Milica Todorović ne može da zaustavi suze: Pred svima pokazala emocije, ovaj trenutak je posebno dirnuo! (FOTO)

Domaći

TRUDNA MILICA TODOROVIĆ UHVAĆENA SA OVIM MUŠKARCEM! U njegovom društvu ponosno šetala trudnički stomak: Evo kako pevačica izgleda u petom mesecu (FOTO