TRUDNA MILICA TODOROVIĆ PEVA U KLUBU: Poznati muškarac se ne odvaja od nje, pevačica blista u drugom stanju (FOTO+VIDEO)

Pevačica Milica Todorović podelila je na društvenim mrežama snimak iz jednog lokala, u kom je vidimo kako peva numeru "Jorgovani".

Milica, koja je u drugom stanju, sa zadovoljstvom je pevala hit Vesne Zmijanac i Dina Merlina, dok su se prisutni pomno slušali.

Njoj je društvo pravio kolega i kum Stevan Anđelković, a Milica je bila u stajlingu sa providnim delovima.

Pevala i ispod šatora u nošnji

Milica Todorović je, podsetimo, prošlog meseca pevala i ispod jednog šatora, o čemu se naširoko pričalo.Tada je isplivao njen snimak sa trudničkim stomakom u narodnoj nošnji, što je oduševilo mnoge.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Autor: M.K.