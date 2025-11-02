TRUDNA MILICA TODOROVIĆ PEVA U KLUBU: Poznati muškarac se ne odvaja od nje, pevačica blista u drugom stanju (FOTO+VIDEO)

Pevačica Milica Todorović podelila je na društvenim mrežama snimak iz jednog lokala, u kom je vidimo kako peva numeru "Jorgovani".
Milica, koja je u drugom stanju, sa zadovoljstvom je pevala hit Vesne Zmijanac i Dina Merlina, dok su se prisutni pomno slušali.
Njoj je društvo pravio kolega i kum Stevan Anđelković, a Milica je bila u stajlingu sa providnim delovima.
Pevala i ispod šatora u nošnji
Milica Todorović je, podsetimo, prošlog meseca pevala i ispod jednog šatora, o čemu se naširoko pričalo.Tada je isplivao njen snimak sa trudničkim stomakom u narodnoj nošnji, što je oduševilo mnoge.
Autor: M.K.