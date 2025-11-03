AKTUELNO

Domaći

STALNO JE LJUTA, LIČI MI NA TETKU! Karleuša bez dlake na jeziku o članovima žirija: Desingerica je idealan, a Bosanac sa 70 plus...

Kao i uvek iskreno, otvoreno i pravo u metu.

Jelena Karleuša poznata je po svom britkom jeziku i oštrim komenatrima. Međutim, uprkos svim predrasudama, ona ima jako lepo mišljenje o svojim kolegama iz žirija "Pinkovih zvezda".

Ona je nedavno komentarisala svakog ponaosob, te otkrila ko joj najviše odgovara, a sa kim još pokušava da se uklopi.

Najbliži k srcu mi je Bosanac, iako čovek ima 70 plus godina. Mi vajbujemo fantaštično iako je on iz Bosne, harmonikaš, starog kova. Desingerica je sa mnom možda najidealniji po energiji. On je neka uvrnuta, malo agresivnija verzija mene. Viki ima vajb malo ozbiljnije gospođe, ja nosim uši, rogove, pravim haos - rekla je Karleuša, a zatim dodala:

Zorica Brunclik je prava diva i ona treba da ostane takva do kraja, da drži nivo. Ona je muzička legenda vrlo interesantnog izgleda i ponašanja. Volela bih da je malo opustim i da više vajbuje sa mnom, i radim na tome. Nikad je pre nisam upoznala. Sviđa mi se. Ona je uglavnom jako ljuta, ali joj se smeši onaj ljuti brk kad ja nešto kažem. Simpatična mi je. Podseća me na moju tetku Danijelu, stalno je ljuta, a zapravo je jako dobar čovek - uverena je pevačica.

Autor: R.L.

