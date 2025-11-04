IŠLA SAM NA MAGNETNU REZONANCU: Anabela Atijas otkrila sa kakvim zdravstvenim problemima se suočila, pa se prisetila najveće rane: Govorili su da sam Lunin neprijatelj!

Ovo joj je teško padalo.

Pevačica Anabela Atijas naišla je na mnoštovo osuda javnosti zbog svog odnosa sa ćerkom Lunom Đogani. Ljudi nisu mogli da prihvate njihove svađe, pa su često Anabelu krivili za takve relacije.

Ljudi su govorili da sam Lunin najveći neprijatelj, da sam joj ukrala stil oblačenja, frizuru, celokupan imidž. U tim trenucima su me negativni komentari pogađali, dok mi je s ove vremenske distance sve to presmešno. Žao mi je što su sebi dozvolili da sliku o našem odnosu grade isključivo na osnovu onoga što se dešavalo u rijalitiju. Zaboravili su koliko sam joj godinama pre toga bila posvećana i koliko smo bile vezane jedna za drugu. Ipak, ništa im ne zameram i smatram da svaka majka sve radi za dobrobit i ljubav svog deteta - rekla je pevačica.

Ona je takođe dodala da je nedavno imala zdravstvenih problema, ali se na kraju sve dobro završilo.

Išla sam na magnetnu rezonancu, koja je pokazala da su mi uklješteni vratni pršljenovi. Srećna sam jer je sve u redu i verujem da je taj mali problem posledica brojnih nastupa, putovanja i stalnog nošenja štikli - navela je Anabela.

Autor: R.L.