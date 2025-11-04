AKTUELNO

Briga me šta pričaju PRIMITIVCI, oženio sam se zbog sebe! Karamela odgovorio zlim jezicima, pa otkrio nepoznate detalje o svojoj supruzi Milici!

Godinama uživa u skladnom braku.

Goran Stojićević Karamela, naš poznati imitator, godinama je u žiži intesovanja javnosti, kako zbog svog humora i harizme, tako i zbog privatnog života koji intrigira mase.

Dugo se spekulisalo o njegovog seksualnosti, a Karamela uprkos pričama već godinama uživa u skladnom braku sa suprugom Milicom. On je sada otkrio nepoznate detalje o njoj.

Sigurno se nisam venčao da bih demantovao takve glupe priče! Oženio sam se zbog sebe, zbog svoje sreće. I baš me briga šta primitivci i neobrazovani ljudi pričaju! Zbog prirode posla, na sceni se oblačim kao žensko, ali to isto čine i Boris Bizetić, Jova Radovanović, mnogi svetski glumci. Za razliku od tih neobrazovanih ljudi koji me ogovaraju, moja supruga Milica je diplomirani ekonomista. Čujem da se priča da sam odmah nakon venčanja otišao na tezgu u inostranstvo. E, pa nisam! Imao sam prvu bračnu noć - rekao je Karamela i dodao da je ona bila uz njega kada mu je bilo najteže:

Moja Milica je bila pored mene kada mi je pozlilo. Brzo je reagovala, ona je moj anđeo - naveo je Stojićević.

