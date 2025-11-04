Izazovna poza, isklesani trbušnjaci i preplanuo ten! Šopićka zapalila masu najnovijim, PROVOKATIVNIM IZDANJEM! Komplimenti samo pljušte! (FOTO)

Prava džepna venera!

Voditeljka "Elite" Ivana Šopić važi za pravu džepnu veneru, što ni ne čudi, s obzirom na to da veoma vodi računa o svom izgledu, pa je svaki mišić na njenom telu na svom mestu.

Ona neretko voli da svoje pratioce na Instagramu počasti ponekom provokativnom fotografijom, a sada je, čini se, nadmašila samu sebe.

Šopićka se fotografisala dok je sedela na krevetu, u kombinaciji koja pokriva taman toliko da zagolica maštu, a njeni isklesani trbušnjaci i preplanuo ten istakli su se u prvi plan.

Komplimenti na račun Ivaninog izgleda se samo nižu ispod fotografije, a nema sumnje da i lepoj vodteljki ovakvi komentari neizmerno prijaju.

Autor: R.L.