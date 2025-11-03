TUGA U SVETU MUZIKE! Preminuo čuveni klavijaturista!

Od njega se opraštaju brojne kolege.

Klavijaturista "Slatkog greha" Ljubiša Marković Frenki preminuo je, a obaveštenje o njegovoj smrti objavljeno je na društvenim mrežama ovog poznatog sastava.

Neka ti je laka zemlja i počivaj u miru, dragi naš Frenki. Tvoj Slatki greh - piše u objavi.

Bend Slatki greh je nastao iz sastava Lira šou 1977. godine, a sa dolaskom Lepe Brene, koja je postala pevačica 1982, menjaju ime u Slatki greh. Od originalne postave ostali su Živojin Matić Žile (gitarista) i Zoran Zoki Radanov (klarinet i prateći vokal).

