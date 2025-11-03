AKTUELNO

Domaći

TUGA U SVETU MUZIKE! Preminuo čuveni klavijaturista!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com ||

Od njega se opraštaju brojne kolege.

Klavijaturista "Slatkog grehaLjubiša Marković Frenki preminuo je, a obaveštenje o njegovoj smrti objavljeno je na društvenim mrežama ovog poznatog sastava.

Neka ti je laka zemlja i počivaj u miru, dragi naš Frenki. Tvoj Slatki greh - piše u objavi.

Bend Slatki greh je nastao iz sastava Lira šou 1977. godine, a sa dolaskom Lepe Brene, koja je postala pevačica 1982, menjaju ime u Slatki greh. Od originalne postave ostali su Živojin Matić Žile (gitarista) i Zoran Zoki Radanov (klarinet i prateći vokal).

Autor: R.L.

#Slatki Greh

POVEZANE VESTI

Domaći

UMRO MUZIČAR NEŠA ILIĆ: Kolege se opraštaju, poznato mesto i vreme sahrane

Domaći

Tuga do neba: Preminuo srpski pevač, takmičio se u Pinkovim zvezdama, a evo kako se njegov rodni grad oprostio od njega!

Društvo

Tuga do neba: Preminuo Igor Brkić, hrabri mladić izgubio najvažniju bitku

Domaći

TUGA! UMRO POZNATI HARMONIKAŠ: Bio u braku s pevačicom koja je neutešna: Kolege se opraštaju od muzičara (FOTO)

Domaći

'IKA I BOKA, ODUVEK I ZAUVEK' Sestra bliznakinja čuvene voditeljke objavila čitulju, a od nje se oprostila NIKAD EMOTIVNIJIM REČIMA! (FOTO)

Domaći

PREMINUO POZNATI MUZIČAR: Nikola Rokvić neutešan, na emotivan način se oprostio od kolege