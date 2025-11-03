Marina Tucaković je ludo volela Olivera Mandića: Bili su u vezi četiri godine, napisala mu je najveće hitove, a onda je usledio preokret! OSTAVIO JE ZBOG...

Oliver Mandić i Marina Tucaković pre više od pola veka ludo su se voleli

Marina Tucaković pre više od pola veka ludo je volela pevača Olivera Mandića. Pevač i tekstopisac bili su 4 godine u vezi, a Oliver je kao i Marina samo jednom govorio o njihovom odnosu.

Mandić je tada bio na početku karijere, a Tucakovićeva mu je napisala velike hitovre. Pesma "Ljuljaj me nežno" je nastala dok su bili zajedno, a nakon što je numera postala ogroman hit njihovoj ljubavi je došao kraj.

- Marina i ja smo bili u vezi četiri godine. Za vreme našeg zabavljanja napisala mi je „Ljuljaj me nežno“. Pošto sam objavio tu numeru, raskinuli smo. Ostavio sam je zbog mlađih i lepših devojaka. Tada je krenulo ludilo u mom životu, a ona je verovatno patila. Naša saradnja se nastavila i posle raskida. Hvala joj što mi je napisala divne tekstove i posle toga na mojim albumima. Radila mi je sve pesme osim „Dođe mi da vrisnem tvoje ime“ i „Bobane“ – ispričao je Mandić pre nekoliko godina za beogradske medije.

Iako je tvrdila da nikad nisu krili svoju ljubav, Marina Tucaković je svojevremeno rekla da se ne seća baš svih detalja iz romanse s Mandićem.

- Bilo je to tako davno. Više se i ne sećam. Oliver je bio presladak mladić, uvek doteran i potpuno drugačiji. Nosio je košulje i pantalone. Nismo se skrivali, nego tada naša veza nikoga nije zanimala – ispričala je Tucakovićeva jednom prilikom.

Inače, Marina i Oliver su isto godište, rođeni su 1953. godine, a u periodu zabavljanja imali su oko dvadesetak godina.

Autor: M. V.