Pila sam šaku lekova, nisam bila u stanju ništa da radim: Vesna Đogani progovorila o GUBITKU BEBE!

Vesna je pre rođenja sina Arijana, bila u drugom stanju, međutim ubrzo je izgubila bebu

Vesna Đogani i Đole Đogani su u vanbračnoj zajednici ali i skladnom odnosu već više od dve decenije iz kog su dobili sina i ćerku.

Međutim, malo ko je znao da je Vesna bila trudna pre nego što je na svet donela sina, a nedavno je govorila o tome.

– Bila sam u velikoj depresiji posle gubitka bebe. Pila sam šaku lekova i nisam bila u stanju ništa da radim. Imala sam čak i tefter u koji sam zapisivala kad koju terapiju uzimam. Dok sam ležala u bolnici, gledala sam i starije i mlađe žene koje se bore s raznim problemima. Pomislila sam koliko se mi, žene, u životu mučimo s raznim ginekološkim nedaćama, ali šta je, tu je – iskreno je ispričala Vesna jednom prilikom za domaće medije.

Vesna se osvrnula i na svoj prvi porođaj koji je praćen postporođajnom depresijom, nakon koga je doživela promenu.

– Taman kad nas je krenulo u poslu, ja sam zatrudnela. Đole je jedno vreme pričao: „Jao, pa gde baš sad!“ Posle porođaja sam se promenila, ali sam dobila nove strahove. Prvih šest meseci bila sam u postporođajnoj depresiji. Epidural sam baš teško podnela, bila sam sva šlogirana i nisam tokom vožnje smela da gledam ni levo ni desno. Samo pravo. Bila sam mnogo nesrećna, a bebu sam toliko želela da je to bilo ludilo. Dojim dete, a suze same idu niz lice.

Autor: M. V.