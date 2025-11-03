EVO ŠTA RADI MIRKA VASILJEVIĆ NAKON SKANDALA VUJADINA SAVIĆA: Glumica promenila navike, a svakodnevno se pojavljuje na ovom mestu

Na setu je atmosfera bila pozitivna, a Mirka se uklopila s kolegama

Glumica Mirka Vasiljević nije se pojavljivala u javnosti nakon što je njen muž Vujadin Savić prijavio transrodnu osobu A.K. za ucenu, ali nastavila je sa svakodnevnim obavezama, aktivna je na društvenim mrežama i počela je da radi na novom projektu.

Mirka je nedavno postala deo serije "Nasledstvo". Ona je bila u opuštenom izdanju, bez šminke i ležerno obučena, a po dolasku se odmah pozdravila sa ostalim članovima glumačke ekipe.

Mirka je po dolasku na set bila u braon helankama koje su istakle njenu vitku figuru koju uspešno održava i nakon četiri porođaja.

U šminkernici je sve vreme gledala u telefon i dopisivala se sa nekim, a potom se prerušila u svoj lik i ušetala u studio na probu.

Inače, ovo je njeno prvo javno pojavljivanje od kada se saznalo za skandal, a na setu se ponašala kao da se ništa ne događa. Poput pravog profesionalca uradila je svoje scene, ali za izjavu nije bila raspoložena.

Kako smo videli, Mirka sa kolegama odlično funkcioniše, te je na setu atmosfera bila fenomenalna.

O njenom liku u seriji se ne zna puno, ali sudeći po kostimu reklo bi se da je Mirka kuvarica što joj nije strano obzirom da i privatno obožava da sprema ukusna jela što možemo videti na njenim društvenim mrežama.

Autor: M. V.