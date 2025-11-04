AKTUELNO

Trudna Milica Todorović u zagrljaju ovog muškarca: Emotivan snimak obišao društvene mreže (FOTO)

Pevačica Milica Todorović podelila je snimak iz provoda sa kolegom

Milica Todorović je podelila na društvenim mrežama snimak iz jednog lokala, gde se mogla videti kako sa osmehom peva poznatu numeru “Jorgovani” Vesne Zmijanac u društvu kolege Stavana Anđelkovića.

Foto: Instagram.com/milicatodorovicofficial

Milica, koja je u drugom stanju, uživala je u pesmi, dok su je prisutni sa oduševljenjem slušali. U dobrom raspoloženju pravio joj je društvo njen kolega i kum Stevan Anđelković, a pevačica je privukla pažnju i stajlingom sa providnim detaljima.

Podsetimo, Milica je i prošlog meseca bila u centru pažnje kada se pojavio snimak na kom peva ispod šatora, obučena u narodnu nošnju i ponosno pokazuje trudnički stomak.

Foto: Instagram.com/milicatodorovicofficial

Taj nastup izazvao je brojne pozitivne reakcije i pokazao da pevačica sa lakoćom spaja tradicionalno i moderno, dok uživa u svakom trenutku svog blaženog stanja.

Milica nestrpljivo čeka dolazak bebe, pa je tako nedavno uhvaćena kako jurca po gradu i posećuje određene radnje i kupuje sve što joj je potrebno za dolazak bebe.

