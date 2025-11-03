VOLIM TE, LEGENDO MOJA: Ljuba Aličić proslavio 70. rođendan, a Darko Lazić zapevao, grli i ljubi starijeg kolegu sa kojim nije bio u dobrim odnosima (FOTO+VIDEO)

Pevač Darko Lazić proslavio je sa svojim kolegom Ljubom Aličićem njegov 70. rođendan

Naime, Ljuba Aličić je juče napunio 70 godina, a sa njim je ovaj dan proveo njegov mlađi kolega Darko Lazić koji se snimao i pevao.

- Mom bratu Ljubi srećan 70. rođendan, da je živ 100 godina, ljubim te puno i volim, legenda moja, govorio je Darko dok je grlio kolegu, a onda su njih dvojica i zapevala.

Inače, Darko i Ljuba nisu bili u dobri odnosima.

- Darko je dobar pevač, koji je pobedio s mojim i Šabanovim pesmama. Bio mi je drag, ali ne znam zašto se toliko promenio. Dolazio je ovde u Šabac svaki drugi dan, a meni se nije javio, iako smo dobri i znam mu roditelje. Od jednog gazde u Hamburgu sam čuo kako kaže: "Darko me ubi, stalno mi traži novac za drogu." Ja sam zanemeo. Darka više neću ceniti i poštovati jer je rekao da sam sujetni matorac. Ne mogu da budem sujetan jer sam mnogo bolji pevač od njega. Da se rodi ponovo, neće pevati ni približno kao ja. Pitali su me više puta što se Darko drogira. Šta ja ljudima da kažem? Bio sam mu na proslavi kad je dobio sina, pevao sam sat vremena, a posle čujem da sam mu pokvario veselje. Neka mu je na čast - tvrdio je Ljuba Aličić u intervjuu za magazin "Svet".

Darko je bio besan na Ljubu.

- Desilo se to da me je Ljuba razočarao baš tada kada mi se sin rodio. Inače, on je čovek kojeg sam ja poštovao od početka takmičenja u "Zvezdama Granda". Uvek sam rado pevao njegove pesme i on je za mene jedna velika pevačina, legenda. Međutim, na stranu sve to, mislim da takvo ponašanje nije za njegove godine, njegovu karijeru, za njegovo ime. Jednostavno ne znam zbog čega je sada toliko sujetan. Ja ne razumem što on nije srećan što neko ima da ga zameni. Na mlađima svet ostaje, a ne na sujetnim matorcima. Pa i ja ću ostariti jednog dana, doći će mlađi - iskren je bio Darko.

Autor: M. V.