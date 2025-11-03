Išao sam kod psihologa: Naše pevač se ubrzo nakon razvoda ponovo oženio, pa stao u odbranu nove mlade

Pevač Aleksa Perović (29) u aprilu ove godine oženio se Isidorom, samo nekoliko meseci nakon što se u tajnosti razveo.

Aleksa je sada otvoreno govorio o razvodu, a kako kaže, najteže mu je bilo da deci sapšti tu odluku.

- Najteže mi je bilo da objasnim deci, to mi je bio najteži deo razvoda. Što se tiče emotivne strane, to je odavno bilo gotovo, sa te strane nisam imao period previkavanja. Ja sam obavio razgovor sa psihologom pre nego što sam deci išta saopštio. Sa njom sam popričao o svemu i pitao je kako da pristupim deci, spremno sam ušao u sve to - rekao je on.

Njegova sadašnja žena je trpela veliki pritisak i dobijala je komentare da je "rasturačica brakova", a evo šta Aleksa kaže na sve to.

- Na njoj je bio veliki pritisak, i dalje je. Ja to znam i svestan sam toga. Ona to podnosi baš dobro. Dobijala je silne komentare, da je rasturačica braka, što apsolutno nije istina. Ja sam dve godine bio razveden, nema veze sa time. Nije mogla da izdrži komentare, bilo je neverovatno, ona se obratila svima. Ja sam je podržao da to uradi. Nije bilo lako, kad se stavim u njenu kožu, nije bilo lako - rekao je Aleksa.

Aleksa Perović i Isidora koja je tada bila u drugom stanju, organizovali su intimno venčanje za najbliže prijatelje i porodicu. Nakon svadbenog ručka, zvanice su slavlje nastavile u mladinom lokalu.

