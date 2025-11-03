Ovako je uživao na odmoru: Toni Cetinski sa suprugom obišao Italiju, otkrio zbog čega ga ta zemlja inspiriše (FOTO+VIDEO)

Popularni pevač uživa u Toskani, Rimu i Firenci sa suprugom Dubravkom i prijateljicom Ivom, dok se priprema za tri uzastopna koncerta u Sava Centru.

Jedan od najvoljenijih pevača sa ovih prostora, Toni Cetinski, odlučio je da pred veliki muzički izazov — tri uzastopna koncerta u Sava Centru 28, 29. i 30. novembra — napravi kratku pauzu i napuni baterije na najlepši mogući način.U društvu supruge Dubravke i njihove prijateljice Ive, Toni ovih dana boravi u Italiji, zemlji koju smatra svojom drugom domovinom i nepresušnim izvorom inspiracije.

– Obišli smo Toskanu, Rim, Firencu, ali najvažnije mi je bilo da posetimo jug Italije zbog moje bake, odnosno mojih korena, – započinje Toni. – Zapravo, ovo putovanje bilo je pravo hodočašće. Zahvalan sam Padre Piu, Svetom Mihaelu i dragom Bogu na svim milostima. Uistinu sam zahvalan mojoj supruzi i našoj divnoj Ivi na bajkovitom putovanju i svemu što su zamislile i sprovele u delo. Za uspešan koncert važno je imati lep i kvalitetan odmor – a o gastronomiji da i ne govorim. Italija je poznata po lepotama, prirodi, arhitekturi, hrani… To je nešto što prvo inspiriše, a svako putovanje, bilo da je u Italiji ili negde drugde, uvek je iskustvo koje čoveka duhovno i emotivno obogati.

Italija, kaže, za njega nije samo destinacija, već i stanje duha. Upravo tamo, među brdima Toskane i uskim rimskim ulicama, Toni pronalazi mir i novu energiju.

– Za uspešne koncerte se mora odmoriti. Supruga i ja sada uživamo, ali po povratku kreće jak tempo. Ljubav koja je krenula iz arene u Puli nastavlja se i završiće se sledeće godine u Zagrebu. Tri koncerta u Sava Centru su veliki poduhvat – pravi emotivni i fizički maraton – ali kada imate publiku koja vodi priču ako vi zastanete, onda je to prava stvar. Blagosloven sam zbog toga.

Iako su pripreme za beogradske nastupe u punom jeku, Toni priznaje da se raduje povratku pred srpsku publiku, sa kojom ima poseban odnos.

– Posebna je veza između Beograda i nas koji radimo ovaj posao. Ceo moj tim je uvek sjajno ugošćen – vi ste fantastični domaćini, i od tih detalja sve počinje. Vaše gostoprimstvo, toplina i emocija su ono što nas stalno vraća. Ljubav koju obostrano osećamo traje već dugo i srećan sam što je tako.

Toni je poznat po tome što na svakom koncertu donese nešto novo – bilo da je to posebna interpretacija, neobičan duet ili trenutak koji ostaje upamćen.

– Zadnji put je publika mene ostavila bez daha. Ta silina ljubavi, energije i emocija koja mi se vratila sa bine me potpuno razoružala. Previše ste me razmazili, i teško je to nadmašiti, ali spreman sam. Publika u Beogradu zna koliko mi znači i jedva čekam da ponovo zajedno pevamo. Kada imate publiku koja vas iskreno voli, svaka pesma postaje molitva, a svaki koncert – slavlje života.

Tri koncerta u tri večeri zahtevaju i fizičku pripremu, ali Toni otkriva da ga ljubav, vera i porodica drže u balansu.

– Sve što radim, radim s ljubavlju i s verom. To su dve najjače sile. Kada ste zahvalni na svemu što imate, onda i umor nestane. Supruga mi je najveći oslonac, ona je uvek tu da me smiri, podrži i nasmeje. Bez nje sve ovo ne bi bilo isto.

Uoči beogradskog spektakla, Toni poručuje da publiku očekuju tri večeri ispunjene emocijom, muzikom i posebnom energijom.

– Biće to tri različite večeri, tri priče, tri poglavlja jedne velike ljubavne priče između mene i publike. Neke pesme će se svirati po prvi put, neke će dobiti novo ruho… ali ono što je sigurno jeste da će srce pevati iz sve snage, – zaključuje Toni.

Autor: N.B.