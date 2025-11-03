AKTUELNO

Domaći

UŽIVA NA PRIMORJU! Pevač se sa porodicom preselio iz Beograda u Crnu Goru, pokazao kako provodi slobodno vreme (FOTO)

Preseljenjem je kupio brod i često uživa na njemu provodeći vreme na moru.

Pevač Nemanja Stevanović doneo je odluku sa porodicom da se preseli iz Beograda u Crnu Goru, a sada je pokazao kako izgledaju njegovi jesenji dani na primorju.

Foto: Instagram.com

Naime, kada se preselio Nemanja je kupio i brod, te na njemu provodi dosta slobodnog vremena, a sada je snimio kako uživa u dok se vozi morem, na čemu bi mu mnogi pozavideli.

Nemanja se pohvalio prelepim pogledom i mirom koji se oseti i preko snimka.

Inače, on je jednom prilikom otkrio detalje njihovog života u Crnoj Gori.

Foto: Instagram.com

Foto: Instagram.com

- Predivan život je u Bečićima. Tu smo od 1. aprila i zaista nismo nikakve negativne strane života videli ovde. Velika je razlika od života u Beogradu, ovde je manje stresno, imamo više slobodnog vremena, da ne govorim o blizini mora - rekao je Nemanja.

Kako kaže, preko nedelje je uglavnom bez poslovnih obaveza, pa tako može većinu vremena da provodi sa najmilijima.

Foto: TV Pink Printscreen

- Radnim danima sam slobodan tako da imam vremena za sebe, porodicu, plažu i sve što je potrebno. Privikle su se supruga u ćerka, najbitnije mi je bilo da se Maša uklopi. Ona je sve dobro prihvatila i u školi razred završila sa svim peticama - ponosno ističe Nemanja, a tada je govorio i o brodu koji je kupio:

- Pecam pomalo, sada su velike vrućine pa nisam toliko čest. Sa jeseni će sve biti bolje, čekam i neki brod da mi dođe tako da ću imati svoje plovilo pa ću sve lagano.

