Trampa izbacila sa spiska gostiju, šuškalo se da radi za Asadov režim: Ovo je priča kontroverzne modne ikone

Žena s karakterističnom paž-frizurom i ogromnim naočarima, koja uvek sedi u prvom redu najvažnijih modnih revija, već decenijama je simbol luksuza i stila. Naravno, reč je o legendarnoj Ani Vintur, dugogodišnjoj glavnoj urednici magazina Vogue.

Posle skoro četiri decenije vođenja američkog izdanja modne „Biblije“, Vintur je objavila da se povlači sa pozicije glavne urednice i da više neće voditi svakodnevno uređivanje časopisa.

Ipak, to ne znači i kraj njene karijere— britanska modna ikona, danas 75-godišnjakinja, ostaje na visokim funkcijama u izdavačkoj kući Condé Nast, gde će i dalje imati ključnu ulogu u globalnom uređivačkom pravcu Voga.

Ana Vintur nije samo oblikovala način na koji se Amerikanci oblače — njen uticaj dosegao je i Afriku, Indiju i ostatak sveta. Još od osamdesetih, bila je ta koja je određivala šta znači elegancija, luksuz i autoritet u modi.

Naravno, njen uspon nije prošao bez kontroverzi.

Godinama se spekulisalo da je lik nemilosrdne šefice iz filma „Đavo nosi Pradu“ (The Devil Wears Prada), koga je tumačila Meril Strip, nastao upravo po uzoru na nju.

Iako Vintur tvrdi da je priča „čista fikcija“, biografija Ejmi Odel iz 2022. otkrila je da je modna urednica zaista imala pomoćnicu zaduženu da joj svakog jutra donese vreo Starbaks latte i mafine s borovnicama.

Bez obzira na to koliko film odražava stvarnost, on savršeno prikazuje moć i hladnu preciznost kojom je Vintur vladala svetom mode gotovo četiri decenije.

Od Londona do Njujorka — uspon modne legende

Rođena u Londonu 1949. godine, Ana je poticala iz ugledne porodice. Njen otac, urednik lista London Evening Standard, pomogao joj je da sa samo 20 godina započne karijeru u magazinu Harpers & Queen kao modna asistentkinja.

Nakon toga preselila se u Njujork, gde je napredovala kroz brojne redakcije, sve dok 1988. nije preuzela američki Vogue.

U to vreme, Vogue je imao ozbiljnu konkurenciju u novom ženskom magazinu Elle, ali je zahvaljujući Vintur pronašao sopstveni stil i vratio vodeću poziciju.

Ona je prva počela da stavlja poznate žene iz politike i Holivuda na naslovne strane — među njima su bile Anđelina Džoli, Hilari Klinton, a kasnije i muškarci poput Timotija Šalamea.

Naslovnice koje su menjale istoriju

Vintur je zaslužna i za pokretanje posebn

ih izdanja, među kojima je i Teen Vogue (1993), kao i za povezivanje časopisa s najekskluzivnijim događajem u svetu mode — Met Galu, koji je pretvorila u glamurozni spektakl prepun zvezda.

Pod njenim rukovodstvom, Vogue je postao globalni brend sa više od 28 međunarodnih izdanja.

Otvaranje Vogue Africa 2021. godine stavilo je afričke dizajnere u centar svetske pažnje, dok je Vogue India, pokrenut 2007, doprineo spajanju tradicionalne indijske mode i savremenog dizajna.

Kritike zbog manjka različitosti

Ipak, vladavina Ane Vintur nije prošla bez kritika. Vogue je godinama bio optuživan za nedostatak raznolikosti i potcenjivanje manjinskih zajednica.

Istraživanje magazina The Pudding pokazalo je da je između 2000. i 2005. godine samo tri od 81 naslovne strane krasila crna manekenka.

Nakon ubistva Džordža Flojda 2020. godine, Vintur je podržala pokret Black Lives Matter, ali mnogi smatraju da nije učinila dovoljno.

Čak i naslovnica British Voguea iz 2022. s devet afričkih modela izazvala je negodovanje jer su, prema kritikama, modeli prikazani kroz zapadnjačku estetiku, s previše obrađenim fotografijama.

Optužbe da radi za Asadov režim

Pratile su je brojne kontroverze od kojih je najveća optužba da je sarađivala sa Asadovim režimom.

Američki Vogue objavio je više nego kontroverzan članak o supruzi bivšeg sirijskog predsednika Bašara el Asada. U tom tekstu o Asmi el Asad pisalo se u superlativu.

Tekst je brzo povučen sa interneta, ali se i danas mogu naći delovi tog teksta u kojem se Asadova vladavina opisuje kao divlje demokratska, pa se ističe da njegova porodica živi u najbezbednijoj državi na Bliskom istoku. Asma el Asad koja je poreklom iz Britanije opisana je kao glamurozna, mlada i vrlo šik prva dama - sa najvećom harizmom koja donosi najveće osveženje.

Met Gala, skandali i (lažna) zabrana Donaldu Trampu

Još jedna bura nastala je kada se pojavio deepfake video na kojem se činilo da Vintur govori o „trajnoj zabrani“ za Donalda Trampa na Met Gali, uz navodne reči da on „nikada nije pripadao svetu mode“.

Video se pokazao lažnim, ali je istina da je Vintur još 2017. u emisiji „The Late Late Show with James Corden“ priznala da je bivši američki predsednik jedna osoba koju nikada više ne bi pozvala na ovaj prestižni događaj.



Autor: N.B.