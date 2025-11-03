AKTUELNO

Domaći

PRAVA LEPOTICA! Ćerka Nataše Bekvalac pozirala u providnoj haljini, a jedan detalj svima privukao pažnju (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Dekolte Hane Ikodinović, samo što ne ispadne

Hana Ikodinović, naslednica Nataše Bekvalac i Danila Ikodinovića izrasla je u pravu lepoticu, a od nedavno započela je i studije u Španiji.

Iako mnogi njenu lepotu upoređuju sa Natašinom kada je bila mlađa, Hana ipak po mnogima ima nešto od pevačice nešto od vaterpoliste, pa svojom lepotom gde god se pojavi pleni pažnju.

Foto: Instagram.com

Iako ima svega 20 godina, Hana ima vrlo istančan ukus za modu, te je možemo često videti u lepim i sofisticiranim izdanjima, a nekada to s obzirom na njenu mladost, bude i provokativno.

Na fotografiji koju je podelila Natašina naslednica, Hana je u atraktivnoj providnoj haljini, koja ima pretpostavlja se postavu, ali koja dovoljno zagolicava maštu svima.

Hana je izašla u neki restoran i bila je poput prave dive. Nosila je dekoltiranu crnu haljinu od tila koja joj je savršeno pristajala i koja je istakla njenu atraktivnu figuru.

Foto: Instagram.com

Bila je našminkana dovoljno da istakne svoju lepotu, a mnogi su se u komentarima složili da je iz dana u dan Natašina naslednica prelepa te da je izrasla u lepu i pametnu devojku.

Autor: M. V.

#Dekolte

#Hana Ikodinović

#Izgled

#Nataša Bekvalac

#ćerka

POVEZANE VESTI

Domaći

POSLEDNJI DANI PRED SELIDBU: Ćerka Nataše Bekvalac uskoro se seli u Španiju, a novom objavom zapalila je društvene mreže! (FOTO)

Domaći

O njenoj nestvarnoj lepoti svi pričaju: Svi komentarišu izgled ćerke Nataše Bekvalac, slikala se u bordoj haljini, mreže gore (FOTO)

Domaći

Ćerka Nataše Bekvalac otputovala s društvom u inostranstvo, a onda su slike završile na mrežama: Pevačica hitno reagovala čim je videla! (FOTO)

Domaći

Nastavlja se snimanje Pinkovih zvezda: Zorica Brunclik sve oduševila stajlingom, a sa njom je stigla i ćerka Zlata! Jedan detalj svima je privukao paž

Domaći

Ćerka Nataše Bekvalac pokazala misterioznu tetovažu: Hana u izazovnoj haljini, svi se pitaju šta ovo znači (FOTO)

Domaći

ĆERKA SAŠE MATIĆA PRAVA LEPOTICA! Slavljenica zablistala u zlatnoj haljini, sija kao milion dolara (FOTO)