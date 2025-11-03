PRAVA LEPOTICA! Ćerka Nataše Bekvalac pozirala u providnoj haljini, a jedan detalj svima privukao pažnju (FOTO)

Dekolte Hane Ikodinović, samo što ne ispadne

Hana Ikodinović, naslednica Nataše Bekvalac i Danila Ikodinovića izrasla je u pravu lepoticu, a od nedavno započela je i studije u Španiji.

Iako mnogi njenu lepotu upoređuju sa Natašinom kada je bila mlađa, Hana ipak po mnogima ima nešto od pevačice nešto od vaterpoliste, pa svojom lepotom gde god se pojavi pleni pažnju.

Iako ima svega 20 godina, Hana ima vrlo istančan ukus za modu, te je možemo često videti u lepim i sofisticiranim izdanjima, a nekada to s obzirom na njenu mladost, bude i provokativno.

Na fotografiji koju je podelila Natašina naslednica, Hana je u atraktivnoj providnoj haljini, koja ima pretpostavlja se postavu, ali koja dovoljno zagolicava maštu svima.

Hana je izašla u neki restoran i bila je poput prave dive. Nosila je dekoltiranu crnu haljinu od tila koja joj je savršeno pristajala i koja je istakla njenu atraktivnu figuru.

Bila je našminkana dovoljno da istakne svoju lepotu, a mnogi su se u komentarima složili da je iz dana u dan Natašina naslednica prelepa te da je izrasla u lepu i pametnu devojku.

Autor: M. V.