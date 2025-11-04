RADA MANOJLOVIĆ U ZLATNOM IZDANJU! Dobila 50 evra na tezgi, pa se odmah pohvalila novčanicom (FOTO)

Rada Manojlović redovno nastupa na privatnim slavljima, gde okuplja publiku prepoznatljivim energičnim nastupima

Pevačica Rada Manojović redovno nastupa na privatnim slavljima, a sada je na Instagramu podelila sa jedne tezge.

Naime, Rada je nastupala sa jednim kolegom, a za ovu priliku odabrala je usku zlatnu haljinu, sa dubokim šlicom i izraženim dekolteom, te je ova odevna kombinacija pratila njenu vitku figuru.

Ona je sve vreme đuskala, a u jednom trenutku dobila je u novčanicu od 50 evra, kojom je Rada mahala uz pesmu i nije skidala osmeh sa lica.

Inače, Manojlovićeva je nedavno otkrila da i te kako dobro zarađuje.

- Ide sve na bolje što se tiče finansija. Dve godine sam kukala zbog para, sad je sve odlično. Stana nema još uvek, snimam pesme. Ne znam kako bih to sve najavila, šalim se naravno. Za javnost plasiram priču jednu, ali bolje je za mene da ćutim. Ne treba sve da se zna. Nije javnost navikla da ja ćutim, ali sada moram.

Autor: M. V.