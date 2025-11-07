Krila dečka kao zmija noge, a sad isplivala fotografija na kojoj se grle: Naša pevačica pokazala partnera sa kojim živi (FOTO)

Pevačica Tijana Milentijević ima unapred zakazane nastupe, a trenutno boravi u Australiji na turneji.

Na tom putovanju prati je njen dečko kojeg nije pokazivala u javnosti do skoro. Par navodno, od nedavno živi zajedno u Obrenovcu.

Tijana je naime, dugo krila da je u vezi sa kolegom iz benda, a istina je zapravo takva, da se oni godinama druže i da su spontano, kako je ispričala za Blic, priznali jedno drugom da su spremni za više od prijateljstva.

- On i ja se poznajemo godinama, ali nikada niko nije pokušavao da smuva ono drugo. Nekako smo bili ubeđeni da smo prijatelji i da tu nema više ničega, sve smo znali jedno o drugom. Samo sam mu jednog trenutka poslala poruku "volim te". On isprva nije ni znao šta to znači, misleći da mu ovako kažem, ali je onda skapirao o čemu se radi i tako, malo štip, štip i ušli smo u vezu - rekla je Tijana kroz smeh.

Inače, pevačica je sebi kupila stan od 105 kvadrata, a u Kragujevcu ima veliku porodičnu kuću.

Kako kaže, Obrenovac je blizu Beograda, nema problem sa time da se vozi kolima na posao, a na život se tamo već navikla.

Autor: M. V.