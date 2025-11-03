PEVAČ NAKON VENČANJA NA METI KRITIKA! Podelio fotografije sa ozabranicom, a fanovi ga nisu štedeli: DO KAD ĆEŠ TAKO DA SE PONAŠAŠ?

Pevač MC Stojan oženio se pre nedelju dana izabranicom koji nije hteo da pokaže u javnosti. Ovo je izazvalo negodovanja kod njegove publike, kojima je zasmetalo što joj stalno krije facu

MC Stojan iznenadio je mnoge kada je objavio fotografije sa opštinskog venčanja koje je održano u Bugarskoj. On je tom prilikom postavio galeriju zajedničkih fotografija, a pozirali su tako da se njegovoj izabranici ne vidi lice.

Sada je ponovo objavio snimak njih dvoje iz restorana kako se grle i scenario je isti. Oboje nose burme na ruci, miluju se i uživaju, ali je Bugarka okrenuta na stranu na kojoj kamera ne može da je usnimi.

Ovo je sada iznerviralo njegove pratioce pa su krenuli masovno da mu ostavljaju komentare.

"Do kad ćeš tako da se ponašaš?", "To je tvoja supruga, pokaži je celom svetu da je vidi, reci ponosno da je tvoja", "Čemu skrivanje face?", "Preteruješ sa forama, pokaži je".. ređali su se komentari ispod njene objave.

Pevač se na mrežama pohvalio da je verio devojku na njihovom putovanju na Kipru.

Iako se o privatnom životu MC Stojana malo zna, te on ne otkriva ni sa kim je u vezi, očigledno je želeo da ljubomorno da sačuva svoju privatnost te da kad dođe vreme za to sve objavi - što je i učinio.

On je na ovoj mreži podelio nekoliko fotografija gde grli svoju verenicu, zatim kako je drži za ruku dok na njoj sija prsten i još jednu fotografiju sa čašama vina i brojem 12, koji očigledno predstavlja današnji datum koji će biti urezan u njihovim uspomenama.

Nakon toga je pokazao da se oženio sa misterioznom crnkom iz Bugarske,a nakon što su obavili građansko venčanje, pevač ju je u naručju izneo iz sale.

