LEPA BRENA SLOMLJENA OD TUGE! Oglasila se nakon smrti kolege iz Slatkog graha: DO POSLEDNJEG TRENUTKA...

Muzička zvezda Lepa Brena oglasila se povodom smrti Ljubiše Markovića Frenkija

Član legendarnog benda "Slatki greh" Ljubiša Marković Frenki izgubio je bitku sa bolešću, a nakon članova grupe koji su se oprostili od kolege oglasila se i Lepa Brena.

- Obično u ovim situacijama ostajem nema od tuge. Do poslednjeg trenuka sam se nadala da će pobediti bolest, nažalost otišao je. Neka počiva u miru - rekla je Brena.

Frenkijev život i karijeru obeležilo je rad u grupi "Slatki greh", a on je bio ključni član benda koji je pratio Lepu Brenu na vrhuncu njene slave, učestvujući u stvaranju mnogih hitova i albuma.

Pored muzičke karijere, pojavio se i u nekoliko filmova u kojima je bend "Slatki greh" glumio, uključujući popularne naslove kao što su Hajde da se volimo (delovi 1 i 2). Važio je za cenjenog muzičara u estradnim krugovima.

Autor: M. V.