BIVŠI ZADRUGAR POSTAO OTAC PO DRUGI PUT: Bio je favorit za pobedu, a onda je nestao! Isplivale nove informacije o njemu

Aleksa Savić postao je otac drugog sina

Pevač i bivši zadrugar Aleksa Savić 2021. godine dobio je sina sa suprugom Minom, a sada je njihova porodica postala bogatija za još jednog člana.

Naime, Aleksa je na Instagramu saopštio da su dobili još jednog sina. On je zatim podelio fotografiju nakon što su izašli iz porodilišta i otkrio da su mlađem nasledniku dali ime Tanasije.

Inače, Aleksa Savić važio je za jednog od favorita u finalu rijalitija "Zadruga", ali je ipak osvojio osmo mesto. Nakon izlaska iz rijalitija potpuno se povukao iz javnosti i posvetio porodičnom životu.

Autor: M. V.