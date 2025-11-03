AKTUELNO

BIVŠI ZADRUGAR POSTAO OTAC PO DRUGI PUT: Bio je favorit za pobedu, a onda je nestao! Isplivale nove informacije o njemu

Foto: Pink.rs/N. Vujčić

Aleksa Savić postao je otac drugog sina

Pevač i bivši zadrugar Aleksa Savić 2021. godine dobio je sina sa suprugom Minom, a sada je njihova porodica postala bogatija za još jednog člana.

Foto: Instagram.com

Naime, Aleksa je na Instagramu saopštio da su dobili još jednog sina. On je zatim podelio fotografiju nakon što su izašli iz porodilišta i otkrio da su mlađem nasledniku dali ime Tanasije.

Foto: Instagram.com/savicaleksa

Inače, Aleksa Savić važio je za jednog od favorita u finalu rijalitija "Zadruga", ali je ipak osvojio osmo mesto. Nakon izlaska iz rijalitija potpuno se povukao iz javnosti i posvetio porodičnom životu.

Autor: M. V.

