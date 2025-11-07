AKTUELNO

KUM SAŠE POPOVIĆA OTKRIO: Suzana Jovanović će učestvovati u dokumentarcu o legedarnom producentu, ovo su svi detalji

Izvor: Pink.rs/Republika, Foto: Instagram.com/privatna arhiva, pink.rs ||

Pevač Dejan Ćirković Ćira progovorio je o snimanju filma o njegovom kumu Saši Popoviću, koji je 1. marta izgubio bitku sa opakom bolešću.

Ćira je otkrio da nije reč o igranom filmu, već o dokumentarcu posvećenom legendarnom muzičkom producentu.

- Kod Viki na veselju sam čuo za to, pa me kasnije zvao drug iz Novog Sada i rekao da se priča da se snima film o Saši. Niko me još nije kontaktirao da ja učestvujem. Čuo sam se sa Suzom i ona mi je rekla da će me sigurno pozvati, jer to nije film, film, da neko glumi Sašu, nego dokumentarac u kome će ljudi koji su ga poznavali pričati o njemu. I Suza bi trebalo da priča, nije mi rekla konkretno, ali koliko sam razumeo, da, učestvovaće - priča folker.

On je otkrio i da će se dokumentarac emitovati povodom godišnjice Sašine smrti.

- Emitovanje će biti za godišnjicu. A pomen povodom godinu dana biće 28. februara. Da ne bude opet kako neki nisu znali - poručio je.

Kako kaže, još uvek ne zna ko će i biti deo ovog projekta, te samim tim ne zna ni hoće li Lepa Brena, koja je godinama sarađivala sa Sašom, biti deo istog.

- Ne znam. Stvarno ne znam. Ovo što sam ti rekao, to je sve što znam.

Inače, snimanje se odvija na više lokacija u Beogradu i Novom Sadu, a do sada je pred kamerama govorilo više od 50 sagovornika: saradnika, prijatelja i članova porodice koji su obeležili Sašin život i karijeru.

Ceo projekat realizuje se u bliskom dogovoru i uz punu podršku Popovićeve porodice, supruge Suzane, sina Danijela i ćerke Aleksandre, kako bi film na autentičan i emotivan način prikazao njegov profesionalni put, ali i ličnu stranu koju je publika ređe imala prilike da vidi.

Autor: M. V.

