Pozvani samo odabrani! Saša Kovačević pravi intimno venčanje u Italiji, a tek da čujete priču o prstenu i Zorani

Pevač Saša Kovačević progovorio je o veridbi i svojoj budućoj ženi Zorani Tasovac. Oni već uveliko planiraju svadbu, koja će se održati van Srbije.

Njihova ljubav trebalo je da bude oslikana kroz stihove njegove nove pesme “Romeo”, o čemu je sada govorio.

- Ovo se desilo u letnjem periodu. Ideja za pesmu "Romeo" je bila takva da ću ja od stotinu nekih zajedničkih snimaka sa Zoranom, napraviti jedan trominutni video. Kada smo Zorana i ja ušli u naše foldere, videli smo da ili ona mene slika ili ja nju, a sve gde smo zajedno, to nije za medije. Mislim da se ponašamo kao deca. Video treba da ima simboliku ljubavi, romantike, ne volim da bude nešto sterilno, ne volim tu fejk sliku - rekao je Saša Kovačević, otkrivajući kako je izgledao sam čin veridbe.

- Nisam imao tremu. Šoubiznis te očeliči. Ni sa 16 godina kad sam počeo da radim nisam imao tremu. Nemam tremu jer znam da je Zorana žena mog života, to je čin koji sam mogao da napravim i u prvih par meseci. Veridba nije ni bila toliko romantična uživo, jer moj brat ima takvu situaciju sa želucem, kad god se uzbudi, on jako kašlje, a između ostalog, on je bio jedan od glavnih aktera celog događaja. On je toliko kašljao da ja nisam mogao ni da je pitam da li želi da se uda. To je nama bila ekstremno duhovito - ispričao je pevač.

Saša Kovačević otkriva da je odmah znao koji će prsten savršeno pristajati njegovoj izabranici.

- Nisam dugo čuvao prsten, dve, tri nedelje, ali znao sam koji prsten želim. Video sam u jednoj zlatari prsten koji mi se baš dopao, tu mi je pomogla Radetova lepša polovina oko probanja, to nisam mogao da ocenim sam, a kasnije ga je i čuvala. Zorana je naslućivala da ću je veriti. Stalno smo se šalili, svaki put kad je bila neka godišnjica, Dan zaljubljenih, ona samo stavi ruku (pokazujući da joj fali prsten). Znala je apsolutno. Brat nam je ulepšao veridbu, nije bilo ništa kliše, namešteno, niti smo želeli snimke gde se fejk smejemo, sve je bilo preiskreno - rekao je pevač, otkrivajući koliko je romantičan:

- Romantičan sam, ali ako gledamo ovako kroz vreme, onda sve manje i manje, jer nas nekako vreme otuđuje, nekako nam šalju poruku da je romantika "krindž", je l’ tako kažu klinci? Sve što ima veze sa ljubavlju, to je mlađoj populaciji "krindž". Tako da mislim da je to nama starijim generacijama ubilo tu romantiku koju smo imali. Ja se svaki dan trudim da budem romantičan sa svojom ženom i da joj to pokazujem kroz neke gestove. Meni je Zorana žena već od prvog dana, veridba mi ništa nije promenila - istakao je on.

Na pitanje da li razmišljaju o svadbi, te da li će to biti intimnija atmosfera ili ipak nešto pompeznije, Saša Kovačević ističe:

- U perspektivi da. Intimno, da, to je njena želja, a i moja. Ukoliko bi njena želja bila da to bude pompezna svadba sa 500 zvanica, to bi tako bilo. Ja sam srećan što imamo iste poglede na većinu stvari, pa tako i na ovo. Mi bismo voleli da to bude u krugu porodice, najmilijih, na nekoj lepoj egzotičnoj destinaciji ili što se Zorane tiče u Italiji, tako da u Italiji - izjavio je Saša Kovačević.

Autor: D. T.