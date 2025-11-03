Tada sam uradio stvar zbog koje sam dobio batine! Hit priča Borka Radivojevića o upoznavanju sa Sašom Popovićem: Uz dužno poštovanje, rekoh mu...

Intrigantno!

Čuveni harmnikaš Borko Radivojević otvoreno je govorio o svom muzičkom putu, prekretnicama u karijeri i trenucima koji su ga, kako kaže, oblikovali kao umetnika, ali i kao čoveka koji je muziku zamenio biznisom.

„Zaključni trenutak je bio kad sam shvatio da narod drugačije igra kolo kad ga svira Boban Voz, a drugačije kad sviram ja. Narod ne igra drugačije svesno, nego nesvesno. Sad pustim Bobana, koji je za mene najveći violinista svih vremena, pustim njega da odsvira dva dela, pa ga onda sasečem i krenem da sviram ono što su svi harmonikaši tada svirali. Primetim da drugačije pokrete tela imaju dok svira Boban, a drugačije kad sviram ja. Mi harmonikaši imamo meh, a on ima gudalo. On svira, pravi taj puls, ritam, sekciju, ne može da pogreši, kao da su ih tiso i moraju da idu i da gaze tamo gde on svira. Ako malo napraviš taj puls mehom, kao što je on pravio gudalom, dobije se nešto posebno. Ja to ne umem da objasnim. I zapitam se zašto ja to ne bih svirao na harmonici. Krenem to da sviram i, naravno, sve kolege počnu da se smeju. Od onakvog harmonikaša, šta on sad svira na tri tona - tit, tit, tit. Ali upravo to mi je donelo ogromnu popularnost - izjavio je u emisiji „Zmajcast“ koju vodi Pavle Dejanić

Borko se prisetio i perioda kada je, umesto velikih televizijskih produkcija, birao male lokalne emisije koje su ga, kako kaže, zapravo proslavile.

„Ne znam ko je ispričao da sam odbio da se slikam na Grandu da bih snimao na Ruf televiziji. Preko dana je tamo tehnički pregled, a uveče oni sve lepo srede i to postane televizijski studio. U to vreme odbiti da budeš u Grandovom orkestru bilo je kao da odbiješ boga. Nisam hteo da uđem tamo jer sam smatrao da, ako me prepozna ona i oni koji već znaju, ja tu ništa neću uspeti da postignem. A na Ruf televiziji, lokalnoj stanici u Petrovcu na Mlavi, svirali smo emisije koje su trajale beskonačno. Zovu ljudi, naručuju pesme, pozove čovek dva puta i kaže: Tražio sam, niste mi odsvirali. Znači, kao tezga. Ali ako je prvu emisiju gledalo deset ljudi, već sutradan su na kafi pričali: Super emisija sinoć na Rufu, sviraju neki momci domaći. I tako se to širilo, širilo, širilo… Dođe neko i pita me: Sećaš se one legendarne emisije? A ja kažem: Šta je tu bilo legendarno, a svi su to gledali.“

Govoreći o karijeri, Borko je izdvojio i trenutke koji za njega predstavljaju vrhunac profesionalnog puta.

„Postoji jedan harmonikaš koji je izvan svake konkurencije, to je Miroljub Aranđelović Kemiš. Skoro sam pročitao jedan komentar na YouTube-u, toliko me je nasmejao, ali sam u njemu zapravo video svoj uspeh. Ove godine, u junu, svirali smo svadbu Miroljuba Aranđelovića Kemiša i Zorice Brunclik. Izašao je neki snimak na TikToku ili YouTube-u, ne znam tačno gde, a neko je ispod napisao: Da li je moguće da je ovaj uspeo i Kemišu da proda ovo? Kruna moje karijere su upravo ta svadba i koncert Šabana Šaulića u Areni.“

U jednom trenutku emisije Pavle Dejanić ga je zamolio da na brzinu sastavi savršen orkestar, što je izazvalo niz spontanih i duhovitih odgovora.

„Prva harmonika Aca Braj. Druga harmonika moj harmonikaš. Bas kontra Joca King. Bubanj moj bubnjar, naravno. Ako je Joca King, onda dolazi u obzir samo moj bubnjar. Gitara Pera Trumba ili Gile, gitarista koji od skoro svira sa mnom. Violina Joca Piromanac. Saksofonista Igor ili Marko Zekutor, da ne dam svog. Pevačica Bojana Barjaktarević. Pevač Nikola Ajdinović, njega jako volim.“

Na kraju, Borko se prisetio i trenutka koji je označio njegov prelazak iz sveta muzike u biznis, ističući da je tada doneo odluku iza koje i danas stoji.

„Muzikom sam se bavio do pre 20 godina. To znači da se već 20 godina bavim biznisom. Tad sam uradio jednu stvar zbog koje sam posle dobio batine. Miša mi je pružio ruku da mi čestita, a ja nisam hteo da mu pružim svoju. Jer sam video, ne radi se o trenutnoj nameštaljci, nego o jednoj ozbiljnoj izdaji harmonike i narodne muzike. Pruži ruku i kaže Saša Popović, ja sam Saša Popović. Ja kažem, Borko Radivojević. On pita šta imaš u orkestru. Ja nabrojim sve, a on kaže, ne, sviraćete samo dve harmonike, saksofon, klavijatura i bubanj, tako najbolje zvučite. Nisam razmišljao ni pola sekunde. Rekao sam, uz dužno poštovanje, nalazim se u vašoj kući, ali ili sviramo svi ili ne sviramo. Od onakvog harmonikaša, šta on napravi, svira tabure, tri tona, tit tit tit, a ja sam tada bio spreman da prodam prvo mesto za milion.“

Autor: pink.rs