Kad se sve sruši u životu... Bojan Marović bio je jedan od najpopularnijih pevača, a kao mlad je doživeo VELIKU TRAGEDIJU

Pevač Bojan Marović danas se ređe pojavljuje u javnosti, a jednom prilikom govorio je o gubitku oca, za kog je bio vrlo vezan.

On često odlazi na njegov grob gde se ispriča, te nekako uvek olakša sebi muke time što sve izbaci iz sebe.

- Od trenutka kada se desi rez u životu pokazujete kolika je odlučnost vaša u životu, od čega ste vi napravljeni. Kada se sve sruši u životu u tom trenutku ja nisam mogao više da budem košarkaš, nego sam morao da izučim školu, morao sam da se posvetim tome da bih sutra mogao da znam gde sam i šta sam.

Tu detinjstvo prestaje, prestaje Bojan tinejdžer, postaje jedan drugi život, za 360 stepeni ste se okrenuli i vi nemate glavu dečaka od 16 godina, vi imate glavu nekoga od 40 godina. Jednostavno morate da idete samo u jednom pravcu, a to je negde gore. Negde gore ja moram da stignem i mora da me sačeka mir, jer jedina stvar u tom trenutku u životu je bio mir, samo da imam mir i ništa više - pričao je pevač.

Inače, Bojan je imao veliki problem sa opadanjem kose, te je jednom prilikom govorio da se sve dešavalo od stresa.

- Najviše me pogodilo to kada sam se probudio u jednom hotelu, više ni ne znaš gde se budiš, koji je grad. Otišao sam da se umijem i video sam svoju kosu u rukama. Video sam dva pečata na temenu i tad sam se olindrao i rekao to je to, kraj priče, više mi ne treba niko, sve ću sam - objasnio je Bojan ranije.

