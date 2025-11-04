Đole Đogani rođenoj ćerki oteo pesmu?! Poklonio joj hit, pa ga uzeo i dao Vesni, Slađa doživela NERVNI SLOM!

Novopečeni penzioner, denser Đole Đogani iz braka sa bivšom suprugom Slađom Delibašić ima ćerku Marinelu, koja se okušala u muzičkim vodama.

Kako se ranije pisalo, Đole je prvo poklonio svojoj mlađoj ćerki Marineli Đogani singl „Bulevari“, koji je ona otpevala u studiju, a onda joj je naprasno uzeo pesmu i odlučio da je snimi njegova supruga Vesna, odnosno njegova grupa.

Upravo ovaj gest poznatog densera bio je razlog zbog kojeg se zamerio bivšoj ženi, koju je tada izbacio iz kuće u kojoj je živela godinu dana. Izvor blizak porodici Đogani tada je otkrio da su odnosi između nekadašnjih supružnika i više nego zategnuti od kraja 2018. godine, ali da se oni trude da zbog dece i javnosti komuniciraju barem minimalno. Delibašićeva je bila jako ljuta na Đoleta, što su potvrdili i ljudi iz njenog okruženja.

- Slađa, a posebno njena ćerka Marinela, bile su veoma srećne kada je Đole rekao da ima pesmu za nju i da će on finansirati i snimanje spota. To je trebalo da bude njen prvi singl. Pesma joj je savršeno legla, u studiju ju je snimila i to je zaista zvučalo besprekorno dobro. Čim je singl bio završen, Marinela ga je poslala Đoletu da čuje kako zvuči, nije ni pretpostavljala da će on u trenutku promeniti mišljenje. Pozvao ju je i rekao: „Dobro si otpevala, svaka ti čast. Ali ovo je ipak više pesma za nas, u našem je fazonu. Vesna će to bolje odraditi, nemoj da se ljutiš“ - rekao je tada naš sagovornik.

Nakon ove neprijatne situacije, Slađa je razgovarala s bivšim suprugom i jasno mu stavila do znanja da je postupio nedolično prema sopstvenom detetu.

- On se pravdao da samo želi najbolje za sve, da će ćerki naći novu pesmu, da se malo strpi. Ali razumljivo je da je Marinelu sve to jako pogodilo jer se mnogo radovala prvom singlu, pesma joj se dopala. Slađi je zbog toga bilo mnogo žao jer je ona sve vreme podržavala ćerku da počne da snima pesme jer odlično peva. I taman kad je Marinela konačno pristala, desilo se to da se ponovo razočara, i to u oca, od kojeg to nije očekivala. Onda su se odnosi između nje i Đoleta sve više komplikovali, dok se na kraju nisu posvađali. Slađa je njegov odnos prema njoj shvatila kao poruku da treba da se iseli iz kuće koja pripada Đoletu, što je i uradila na kraju - dodao je naš izvor, dok se Đole nije javno oglašavao o ovoj temi.

Đole je više puta izjavio da nije u svađi s bivšom suprugom, da ona u njegovoj kući ne živi već dve godine, te da je on otvorio starijoj ćerki vrtić.

- Šta znači to da je bilo neophodno da ja napustim kuću?! Nije istina da je on pomogao oko vrtića, sve sam sama finansirala, da bi moja deca imala posao i za njih sam uvek tu. Tako radi pravi roditelj! Presrećna sam što su one vredne, vaspitane, što imam divnu unuku. Ne mogu da kažem da je Đole loš otac, naprotiv. Ali mene porodica Đogani više ne zanima! Ja sam Delibašić i ponosna sam na svoje poreklo. A to da li je mene Đole izbacio ili nije - koga briga više? - rekla nam je Slađa.

Slađina i Đoletova mlađa ćerka prvi put se predstavila javnosti kao takmičarka „Iks faktora“ 2013, a žiri, koji su činili Kristina Kovač, Emina Jahović, Kiki Lesendrić i Željko Joksimović, bio je fasciniran njenim pevanjem. Predviđali su joj uspeh, poredili je sa Ejmi Vajnhaus, ali ona je odlučila da se povuče iz muzike na neko vreme. Završila je školu pevanja Aleksandre Radović, gde je bila jedna od najboljih učenica.

Autor: D. T.