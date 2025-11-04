AKTUELNO

Domaći

ZAKUCALA SAM AUTO DIREKTNO U ZID: Naša pevačica izazvala SAOBRAĆAJNU NEZGODU! Evo šta se desilo!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Oštetila je automobil, ali se na sreću nije povredila.

Pevačica Stoja Novaković već godinama uživa u skladnom braku sa suprugom Igorom, kog ne voli da eksponira u javnosti.

Foto: Instagram.com/stoja_institucija

Međutim, jednom prilikom je ispričala na šta je sve spremna zbog ljubavi, pa je tako, kako bi privukla pažnju svog muža namerno slupala auto.

- Srušila sam auto pravo u zid, znala sam da on neće biti ravnodušan prema tome. Naravno, uspelo je i pomirili smo se. Nisam se povredila, ali sam pokušavala da shvatim kako da to uradim. Oštetila sam auto, ali nije mi žao. Znao sam da će definitivno doći da mi pomogne, a onda ga je čekala zamka: ostati sa mnom, to u tome sam uspela. Morala sam da mu smestim - ispričala je Stoja svojevremeno.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: R.L.

#Stojanka Stoja Novaković

