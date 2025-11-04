BIZNIS VREDAN ŠEST MILIONA EVRA! Ana Ivanović je uložila bogatstvo u OVOM NASELJU u Srbiji!

Pametno je ulagala.

Naša bivša teniserka Ana Ivanović pametno je ulagala svoj novac dok je zarađivala basnoslovene cifre baveći se belim sportom.

Pored svoje kozmetičke linije i nakretnina koje je posedovala zajedno sa bivšim suprugom Bastijanom Švajnštajgerom, Ivanovićeva je uložila i pravo bogatstvo u jedan privatan biznis.

U pitanju je uzgoj jabuka. Ona u svom vlasništvu, tačnije u vlasništvu njenog oca, ima 125 hektara pod jabukom u Krčedinu.

Cela plantaža je zaštićena od vremenskih neprilika, svako drvo je kao pod konac, a glavni za ovaj posao je Anin otac Miodrag.

Autor: R.L.