Ovako je slavila rođendane, a nije volela velike predstave: Marina Tucaković bi danas napunila 72. godine

Marina Tucaković, najpoznatiji tekstopisac sa ovih prostora, rođena je na današnji dan 1953. godine, a danas bi proslavila 72. rođendan.

Marina Tucaković preminula je 2021. godine, a ranije je volela da priča o tome kako slavi rođendane. Ona nije od onih poznatih koji bi pravili gala proslave i pozvali estradu. Više je volela intimnije proslave u krugu porodice i najbližih prijatelja.

Njeni gosti su znali da joj prirede iznenađenje koje nije mogla ni da zamisli da bi dobila.

Marina Tucaković preminula je 19. septembra 2021. godine nakon duge borbe sa rakom. Imala je 67. godina. Iza sebe ostavila supruga Aleksandra Futu Radulovića, kao i sina Milana Laću, koji je takođe preminuo godinu dana nakon nje.

Marina Tucaković napisala je bezbroj hitova, a njen život obeležila je tragedija kada joj je preminuo sin Miloš sa 24 godine. Ipak i pored te tragedije, ona je nastavila sa životom, a kako je ranije ispričao kompozitor i harmonikaš Endži Mavrić, bila je prava domaćica.

Endži je bio čest gost u njihovom domu, a kako tvrdi uvek su znali kako da dočekaju ljude onako kako dolikuje.

- Sa Futom i Marinom sam privatno bio vrlo blizak. Kod njih u kući smo se družili, stvarali i uživali. Skakao sam kad me je Futa prvi put pozvao i rekao da dođem kod njega da probamo da radimo.

Mnogo sam voleo Marinu i u toj kući sam proveo deset godina. Kad je Marina umrla, bilo mi je krivo što su svi koji su je poznavali jurili minut slave da pričaju koliko je vole. To mi je bilo užasno, dno dna. Trkali su se u tome ko je više i bolje poznavao.

Autor: N.B.