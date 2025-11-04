AKTUELNO

Ljuba Aličić slavio rođendan u kladionici: Zapevao mu mlađi kolega, a sa njima bio i sin poznatog pevača (VIDEO)

Izvor: Kurir, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ljuba Aličić proslavio je 70. rođendan i to u kladionici. Ali, legendarni pevač nije samo popunjavao tikete, već se proveselio i to uz svoju pesmu.

Naime, s njim je bio njegov mlađi kolega Darko Lazić, sa kojim gaji dugogodišnje blisko prijateljstvo, ali i Mikica Bojanić, sin Miloša Bojanića.

Darko je slavljeniku u jednom momentu zapevao "Zbog tebe verujem". Ovaj Lazićev gest oduševio je Ljubu, koji nije prestajao da se smeje, dok ga je Mikica sve vreme grlio, ali i sve prisutne u sportskoj kladionici. I oni su se pridružili ovoj zabavi, pa su svi pevali uglas.

Video se brzo proširio društvenim mrežama, te je veliki broj ljudi videlo kako je Ljuba na neobičnom mestu slavio rođendan.

Inače, Ljuba je na sam dan rođendana gostovao u emisiji "Premijera -Vikens pecijal" gde mu je priređeno iznenađenje.

Naime, usred razgovora, voditeljka je ušetala sa tortom u rukama, što je dirnulo pevača, koji zamalo nije zaplakao od sreće.

Nakon što je oduvao svećice, Aličić je otkrio da će proslaviti svoj rođendan u rodnom gradu, Šapcu, okružen dobrim prijateljima.

Foto: Instagram.com

- Večeras sam u svom gradu, u Šapcu. Imam neke svoje dobre prijatelje sa kojima ću se družiti do jutarnjih sati. Priredili ste mi takav poklon, da ne treba veći, a ja sam čovek koji voli sve jednostavno. Imam malo kolega sa kojima se družim, a to su: Jašar, Stoja, Kuki, Mikica Bojanić i moj brat Miki iz Kupinova - naveo je Ljuba.

- Rođendan slavim kod mog prijatelja Luleta, tu mi je najlepše i tamo mi je super. Ako dođete, a ja bih voleo, videćete da je to gala - zaključio je Aličić u emisiji "Premijera Vikend Specijal".

Autor: N.B.

