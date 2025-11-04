Prepoznajete li pevača sa slike? Oduševio je region, a nije snimio ni jednu pesmu

Jakov Jozinović (20) preko noći je postao zvezda, a malo ko zna da se nekada takmičio u muzičkom takmičenju "Zvijezdice" i svojim nastupom oduševio žiri.

Naime, nakon uspešnog koncerta u MTS dvorani koja je bila ispunjena do zadnjeg mesta, a karte za koncert rasprodate za samo par sati, pevač iz Hrvatske Jakov Jozinović ne prestaje da oduševljava publuku, a zakazao je koncert u Sava Centru.

Jakov Jozinović se, kada je imao 12 godina, takmičio u hrvatskom takmičenju "Zvijezdice" i tada je žiri ostavio bez reči.

Jedan od članova žirija glumac Enis Bešlagić je objavio video snimak kada Jakov peva na sceni u pomenutom takmičenju, pa kako je rekao od prvog trena znao je da će Jakov biti zvezda.

- Kad se neko rodi i ima dar kao Jakov Jozinović i onda još taj dar zna upotrebiti na najlepši mogući način širenjem pozitivne energije i Ljubavi . A tada , pre devet godina sam rekao na takmičenju dok je imao 12 godina sledeće: “Ti kao dečak se boriš s devojčicama koje imaju pevljiviji glas, ali taj tvoj šarm čini da mi zaboravimo sve loše. Ti kažeš da nisi mislio da ćeš dobiti svih pet stolica. I onda ti Bog da takvu energiju da nas kupiš. Prijatelju, ti da si falšao, ja bih se za tebe borio do kraja"

Autor: N.B.