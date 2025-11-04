AKTUELNO

Domaći

Prepoznajete li pevača sa slike? Oduševio je region, a nije snimio ni jednu pesmu

Izvor: Blic, Foto: Printscreen YouTube/RTL ||

Jakov Jozinović (20) preko noći je postao zvezda, a malo ko zna da se nekada takmičio u muzičkom takmičenju "Zvijezdice" i svojim nastupom oduševio žiri.

Naime, nakon uspešnog koncerta u MTS dvorani koja je bila ispunjena do zadnjeg mesta, a karte za koncert rasprodate za samo par sati, pevač iz Hrvatske Jakov Jozinović ne prestaje da oduševljava publuku, a zakazao je koncert u Sava Centru.

Jakov Jozinović se, kada je imao 12 godina, takmičio u hrvatskom takmičenju "Zvijezdice" i tada je žiri ostavio bez reči.

@jakov.jozinovic

#fyp #viral #foryou #tisimojesve

♬ original sound - Jakov Jozinovic

Jedan od članova žirija glumac Enis Bešlagić je objavio video snimak kada Jakov peva na sceni u pomenutom takmičenju, pa kako je rekao od prvog trena znao je da će Jakov biti zvezda.

- Kad se neko rodi i ima dar kao Jakov Jozinović i onda još taj dar zna upotrebiti na najlepši mogući način širenjem pozitivne energije i Ljubavi . A tada , pre devet godina sam rekao na takmičenju dok je imao 12 godina sledeće: “Ti kao dečak se boriš s devojčicama koje imaju pevljiviji glas, ali taj tvoj šarm čini da mi zaboravimo sve loše. Ti kažeš da nisi mislio da ćeš dobiti svih pet stolica. I onda ti Bog da takvu energiju da nas kupiš. Prijatelju, ti da si falšao, ja bih se za tebe borio do kraja"

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Autor: N.B.

#Glas

#Jakov Jozinović

#Karijera

#nastup

#pevač

POVEZANE VESTI

Domaći

Uživa u braku sa Nikolinom Kovač, a evo koji fakultet je završio Saša Kapor: Ovaj detalj o njegovom životu malo ko zna

Domaći

BITNO JE DA U RUKAMA IMA ZANAT! Evo koju školu je završio Darko Lazić: Nikad nije hteo da radi osam sati, pa pobegao u muzičke vode

Domaći

Sećate li se malog Ljube iz Pinkovih zvezdica?! U porodicu mu STIŽE PRINOVA, a tek da vidite kako on izgleda danas (FOTO)

Domaći

Sada je voditeljka, bila je pevačica, a sigurno ne znate čime se bavila Ana Sević pre popularnosti? Nikad vam ovo ne bi palo na pamet!

Domaći

Prepoznajete li pevačicu sa slike? Sa devet godina bratu pevala pod šatorom na svadbi, sada je isplivao i snimak, a evo o kome je reč (VIDEO)

Domaći

VODILA VREMENSKU PROGNOZU! Emina Jahović se i pre pevanja bavila javnim poslom, a onda ju je koleginica pozvala i povezala sa OVIM slavnim pevačem (FO