Pevačica Lepa Lukić otkrila detalje o nasledstvu: Evo ko će dobiti imovinu i pod kojim uslovima

Lepa Lukić nedavno je otkrila da je napisala testament, kao i da će svo bogatstvo koje je stekla tokom 50 godina karijere ostaviti svom bratancu Radisavu, ali mora da ispuni jedan uslov.

Bratanac će dobiti restoran, dva stana, kuću, i svu ušteđevinu, ali pod uslovom da brine o mački Mazi.

– Napisala sam testament u kom sam navela da moj bratanac mora da brine o mački, ako ja odem pre nje. Radisav treba da čuva Mazu, da je pazi i mazi i naslediće sve što sam stekla tokom života. To sve stoji u dokumentu koji čuva moj advokat – rekla je Lepa i dodala da je veoma vezana za macu koju je udomila pre devet godina.

– Ona je čudo od mačke, ja je doživljavam kako svoje dete. Zato sam morala da je zbrinem i da znam da će biti dobro kada ja odem na onaj svet. Od 2011. nas dve živimo zajedno kao majka i ćerka – ispričala je pevačica za Informer i istakla da sa Mazom priča kao sa čovekom.

-Mnogo je pametna, ma pametnija je od mene! Ona se nikad nije pela na sto dok ja jedem, kao što to rade druge mačke. Ima svoje granule i kada kaže: „Mjauuu“, ja je pitam:“Sine, reci mi šta hoćeš, kaži majci šta želiš?“ Odemo zajedno do mesta gde stoji njena posuda za hranu i ja joj sipam granule da jede. Kada se nakrka, odemo u spavaću sobu, ja ugasim svetlo, a ona se popne na krevet i čeka me da zajedno spavamo. Da živim sama, ja bih odlepila! Uz Mazu nikada nisam sama.

Autor: N.B.