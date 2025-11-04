DANAS SAHRANJUJU FRENKIJA IZ SLATKOG GREHA: Članovi porodice i prijatelji okupili se na Gradskom groblju u Novom Sadu

Ljubiša Marković Frenki, muzičar iz "Slatkog greha" preminuo je 3. novembra u 77. godini, a danas, 4. novembra biće ispraćen na večni počinak.

Muzičara ispraćaju najbliži članovi porodice i prijatelji na gradskom groblju u Novom Sadu. U kapeli je sanduk sa Frenkijevim telom, a pored i umrlica na kojoj se kao ožalošćeni navodi samo "porodica".

On je preminuo nakon borbe sa opakom bolešću, u privatnoj bolnici gde se dugo lečio.

Njegov kolega iz benda Zoran Radanov govorio je o Frenkiju za Kurir na dan njegove smrti.

- Počeli smo zajedno još od 1979. pošto je došao u Slatki greh. On je svirao po novosadskim bendovima i onda došao kod nas. Svirao je sve, klarinet, trubu, harmoniku, imao je opasan glas. Frenki je bio šoumen. Nikada nije pio alkohol. Uvek je pazio na hranu, godinama je igrao fudbal sa svom drugarima. Istina, pušio je mnogo, pio gazirano i mnogo kafe sa dosta šećera - priseti se svog prijatelja Zoki za Kurir, koji nam je rekao da se Frenki godinu dana borio sa teškom bolešću.

On i njegovi prijatelji za Frenkijevu bolest saznali su slučajno, prilikom zajedničkog druženja pre nešto više od godinu dana,

- Negde, prošle godine u julu i avgustu bili smo kod Žike. Pozvao nas je sve kod njega na roštilj da se družimo. Frenkiju je žene pre dve godine umrla i on je živeo sam u stanu sa mlađim sinom. Došao je i sve vreme držao je naočare. Kada je skinuo naočare na naše insistiranje bili smo šokirani, kapak jednog oka mu je bio skroz spušten i jedan deo usana. Mislili smo da je možda imao šlog - ispričao je Zoki, koji je rekao da je od tog trenutka krenula Frenkijeva borba za život.

- Bolest ga je sprečila i da dođe na sahranu Saši Popoviću. Čuo sam od njegovog starijeg sina saznao da ima rak pljuvačnih žlezda i da zbog terapije nije mogao da dođe na sahranu. Tada je već krenula metastaza, išao je na terapije, borio se, ali je bilo kasno - rekao je Radanov.

Pokojni Frenki je poslednji mesec dana proveo u privatnoj bolnici, gde je i preminuo.

- Bio je poslednji mesec dana u privatnoj bolnici. Pre dva dana se Žika čuo sa njegovim sinom, koji mu je rekao da je Frenki dobro, da nema nikakve bolove - kaže Zoki.

Autor: N.B.