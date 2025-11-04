TANJA SAVIĆ U SVAĐI SA SESTROM? Pevačica zbog ovoga godinama ne priča sa Biljanom, isplivali svi detalji

Pevačica Tanja Savić, već skoro godinu dana navodno ne razgovara sa sestrom Biljom.

Kako pišu domaći mediji, Tanjina sestra Biljana Savić nedavno je pokušala da izgladi odnos sa sestrom, međutim do pomirenja nije došlo.

- Bilja je želela, prvenstveno zbog sestrića za koje je jako vezana, da sredi odnos sa Tanjom, međutim ona nije želela. One ne pričaju skoro godinu dana i siguran sam da je i jednoj i drugoj teško, ali teške karaktere imaju. Mnogo toga su njih dve prošle zajedno i bile kao nokat i prst, da bi se sad ovako udaljile - kaže izvor blizak pevačici i dodaje:

- Žao mi je što je došlo do toga jer su obe jako dobre, i bezveze je da zbog neke gluposti toliko dugo ne razgovaraju. Niko od porodice se ne meša u odluku, jer to je njihova stvar - priča još izvor.

Kako su mediji ranije pisali, Tanjin bivši muž navodno je uticao na to da Tanja ne razgovara sa sestrom.

- Uspeo je, ja sa svojom rođenom sestrom nisam razgovarala godinu dana. Rekao mi je da rođena sestra pravi loš uticaj na mene, a moja sestra je anđeo, roditelji žele samo moje pare, to je govorio, a u stvari je govorio o sebi - ispričala je Tanja Savić jednom prilikom.

