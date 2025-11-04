OGLASILA SE SESTRA TANJE SAVIĆ: Nakon vesti da pevačica nije u dobrim odnosima sa njom, Biljana ŠOKIRALA IZJAVOM

Popularna pevačica Tanja Savić navodno već više od godinu dana ne komunicira sa rođenom sestrom Biljanom.

Kako sada pišu domaći mediji, nedavno je Biljana Savić pokušala sa pevačicom da izgladi odnose, međutim, do pomirenja nije došlo.

- Bilja je želela, prvenstveno zbog sestrića za koje je jako vezana, da sredi odnos sa Tanjom, međutim ona nije želela. One ne pričaju skoro godinu dana i siguran sam da je i jednoj i drugoj teško, ali teške karaktere imaju. Mnogo toga su njih dve prošle zajedno i bile kao nokat i prst, da bi se sad ovako udaljile - rekao je izvor za Informer, pa dodao:

- Žao mi je što je došlo do toga jer su obe jako dobre, i bezveze je da zbog neke gluposti toliko dugo ne razgovaraju. Niko od porodice se ne meša u odluku, jer to je njihova stvar.

Domaći mediji su odmah kontaktirali Biljanu Savić, koja nije želela da produbljuje ovu škakljivu temu.

- Šta da vam kažem? Ja nisam poznata ličnost, tako da... Pozovite Tanju pa je pitajte za sve detalje - rekla je ona.

Autor: M. V.