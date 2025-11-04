HANA IKODINOVIĆ SE VRATILA U ŠPANIJU! Ćerka Nataše Bekvalac se oglasila i otkrila da je spremna za novo poglavlje

Hana spremna za novo poglavlje!

Ćerka pevačice Nataše Bekvalac i bivšeg vaterpoliste Danila Ikodinovića, Hana Ikodinović, nedavno se preselila u Španiju, u Madrid, gde je nastavila školovanje.

Upisala je fakultet za psihologiju, ali je od toga ubrzo odustala, pa je trenutno u procesu prebacivanja na drugi smer - marketing, kako nam je Nataša Bekvalac nedavno otkrila.

Hana Ikodinović je protekle dve-tri nedelje boravila u Beogradu i bila uz majku u trenucima dok je promovisala novi album "Mama", a sada se vratila u Madrid.

Čim je stigla u centar, uslikala se na ulici. Nosila je farmerke, crnu jaknu i kačket, a uz fotku je napisala: "Nazad u Madrid".

Hana je obavila i šoping što je, sudeći po fotografiji, iscrpilo, ali i usrećilo.

Autor: M. V.