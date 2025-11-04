Ljuba Aličić slao jezive pretnje Eri Ojdaniću: Pominjao mrtvački sanduk, a onda mu uzeo sve pare

Pevač Era Ojdanić svojevremeno je prekinuo turneju u Australiji zbog pretnji smrću, za koje se kasnije ispostavilo da su došle od njegovog kolege Ljube Aličića.

Era Ojdanić i Ljuba Aličić osamdesetih godina prošlog veka, bili su na turneji u Australji. Ojdaniću je tada stigla poruka da će u mrtvačkom sanduku biti vraćen u Srbiju, ako ne napusti Australiju u roku od 24 sata.

Pevač je odmah spakovao kofere i kupio kartu za Beograd, a tek na aerodoromu saznao je da iza svega stoji Ljuba Aličić.

- Bili smo na turneji u Australiji, Meho Puzić, Hanka Paldum, Ljuba, ma dosta kolega. Pevali smo u tada čuvenoj kafani "Romanija", tu su se okupljali naši ljudi. Svi su otišli u Srbiju, a Ljuba mi kaže: "Ajde brate da ostanemo još nedelju dana da uzmemo dobre pare". Tako da smo tamo ostali samo on i ja, produžili smo još nedelju dana. Posle dve večeri tu se pojavile neke cure, traže autogram, druženje, zezanje... Prišla mi je jedna Makedonka, sedela sa je mnom i posle nekog vremena konobar mi donosi ceduljicu a na njoj piše - "Ojdaniću ako se budeš udvarao našim devojka, bićeš ubijen i vraćem u mrtvačkom sanduku. Imaš 24 sata da napustiš Australiju", i ja se odmah spakujem - priča Era i nastavlja:

- Ispričam Ljubi sve, promenim kartu i let. Tek kada sam sve to uradio i uzeo novu kartu, Ljuba mi kaže da je on pisao poruku na ceduljici, hteo je da se našali. Meni je već bilo muka i otišao sam. Ljubi je posle bio krivo, ostao je sam, ali uzeo je dobu lovu. Odrekao sam se para koje su trebale meni da pripadnu.

Era se uprkos neslanoj šali, nije naljutio na kolegu.

- Nisam se naljutio, ali nisam hteo da ostanem kada mi je priznao da je on, iznervirao sam se - kaže Ojdanić.

Autor: M. V.