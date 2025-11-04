LEPA BRENA SLOMLJENA OD TUGE! Pojavila se na sahrani kolege iz Slatkog greha, kad je videla njih potpuno je dotukao prozor...

Brena je prišla grobu i izjavila saučešće Frenkijevoj porodici, sestri i deci, a onda se pozdravila sa Zoranom i Žikom, dvojicom članova iz Slatkog greha.

Ljubiša Marković Frenki, hramonikaš "Slatkog greha" umro je juče, 3. novembra u 77. godini, a danas, 4. novembra ispraćen je na večni počinak.

Prijatelji, porodica i bivši saradnici okupili su se na Gradskom groblju u Novom Sadu, gde je sahranjen.

Lepa Brena stigla je na sahranu, u crnoj jakni, vidno utučena s očima punim suza.

Ona im se bacila u zagrljaj i nije se odvaja od njih, tačnije od Žike koji ju je grlio sve vreme.

Zoran Radanov, član Slatkog greha došao je na Gradsko groblje kako bi ispratio svog kolegu i bliskog prijatelja Ljubišu Markovića Frenkija na večni počinak, danas, 4. novembra.

Zoran je otkrio kako su izgledali poslednji Frenkijevi dani, ali pomenuo i Sašu Popovića.

- Frenkija znam godinama, 1979. godine je došao kod nas u Lira šou... Frenki je bio izuzetan čovek, vodio je računa o ishrani, nije pio alkohol nikada. Bavio se sportom, do prošle godine je igrao sa svojim tim vršnjacima fudbal.

Kako je rekao Zoran, sa Frenkijem je bio u kontaktu.

- Bili smo u kontaktu, kako dan, viđali smo se. On je dolazio u Zrenjanijn, mi smo dolazili ovde. Pre dve godine mu je žena preminula.

Autor: M. V.