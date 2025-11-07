AKTUELNO

Domaći

PUCAJU IM BRAKOVI ZBOG PARA: Radiša Urošević sa suprugom potkačio kolege i progovorio o braku koji traje 52 godine

Izvor: Pink.rs/Blic, Foto: Pink.rs/N. Žugić ||

Kako Radiša Urošević ističe, ona je njegov najveći kritičar.

Radiša Urošević, popularni pevač narodne muzike, progovorio je o supruzi sa kojom je u braku čak 52. godine.

Foto: Pink.rs/N. Žugić

- Ja uvek imam neku zamerku, međutim, ja to prećutim, ja nemam problem sa tim, ali kolege su sujetne dosta, ali supruga dosta je tu veliki kritičar, ona kaže ono što jeste. Prvao u čelo što se kaže. Supruga i ja smo 52 godine u braku, a tajne nema, razumevanje, ljubav, podržavamo jedno drugo. Za mene je brak jedno lepo pozorište i jedna fina igra, nema svađe i raspravke. Ona je zadužena za 90 posto stvari, ja nikad nemam primedbu - rekao je pevač pa progovorio o kolegama kojima brakovi pucaju.

- Ja mislim da je najčešći razlog razvoda finansijske prirode. Kako ja to vidim. Svako ima svoj život, neka ga kreira kako misli da treba.

Foto: TV Pink Printscreen

Pevač ističe da podržava ono što njegove mlađe kolege rade, a dao im je i jedan savet.

- Ja bih ove mlađe posavetovao da povedu računa o kvalitetu tekstova, pa eto i melodije i aranžmani, da bi te njihove pesme ostale da žive dugo. Na primer "Rado moja bela", pesma koju sam ja snimio 1982. godine i dan danas nema veselja ni nastupa, da se ta pesma ne traži i ne peva.

Autor: M. V.

#Estrada

#Radiša Urošević

#kolege

#pevač

#supruga

POVEZANE VESTI

Domaći

RADIŠA UROŠEVIĆ PRVI PUT U JAVNOSTI SA SUPRUGOM! Krio ju je decenijama, a sad se pojavili zajedno na svadbi veka Zorice i Kemiša: Odmah pokazali TORTU

Domaći

Svi živimo u istom dvorištu, ali svako ima svoju stambenu zajednicu: Naš pevač progovorio o supruzi i sinovima, ne krije ponos zbog jedne stvari

Domaći

Evo kako su se upoznali naš pevač i njegova supruga: Pedeset godina su u braku, a njegova prva reakcija kada ju je video ŠOKIRALA je sve

Domaći

VIŠE VOLIM UNUKE OD DECE: Ljuba Aličić progovorio o naslednicima i suprizi sa kojim je u braku 43 GODINE! Ovo je tajna njihove ljubavi

Domaći

ŽIVI U VILI, A TROŠNA KUĆA MU PROPADA! Naš pevač se obezbedio na vreme, a komšije danas ovo pričaju o njemu: Više nas ne poznaje!

Domaći

Pevač pokrenuo biznis na Zlatiboru: Gradi apartmane, a evo kako mu izgleda rodna kuća (FOTO)