MNOGO SAM ISKOMPLEKSIRANA! Pevačica stavila silikone, pa se gorko pokajala: Bila sam totalno nezadovoljna i nesrećna...

Pevačica Jelena Gerbec mnoge je iznenadila kada je iskreno govorila o svojim nesigurnostima.

Tokom takmičenja u "Zvezdama Granda" Jelena je važila za jednu od najlepših takmičarki, te su mnogi ostali u šoku kada je priznala da ima komplekse.

- Uvek se spletem i sa jezikom, mnogo razmišljam i nekako sam mnogo opterećena. Mnogo sam iskompleksirana osoba, ne znam jednostavno sam takva. Nesigurna sam, imam tu tremu, šta znam, uvek tako razmišljam. Drugačije mi je potpuno kada sam na nastupu, a drugačije skroz kada gostujem u emisiji, mnogo više ljudi gleda i obraća pažnju - rekla je pevačica.

Vadila silikone

Inače, Jelena je uradila silikone, ali se ubrzo pokajala i vratila prirodan izgled.

- Ja ne znam šta je meni, ja sam izgleda neka čudna ličnost. Stavim grudi, pa izvadim, udam se, pa se razvedem, pa se opet vratim. Ne oblačim se provokativno i te grudi nikad nisam ni izbacila u dekolte, kad sam imala silikone. Puno sam trenirala i onda je to tkivo samo nestalo i onda sam rekla doktoru da mi uradi bukvalno neprimetno, da mi vrati to što sam imala, međutim nismo se dobro razumeli i bila sam totalno nezadovoljna i nesrećna. Onda sam rekla, šta će meni ovo u životu ja nisam taj tip devojke. Čekala sam samo da prođe taj neki period da mogu ponovo anesteziju i da ih izvadim - rekla je Jelena jednom prilikom.

Autor: M.K.