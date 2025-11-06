Cakana progovorila o estetskim korekcijama, pa potkačila Suzanu Mančić: Ona šta god da radi...

Cakana je progovorila o prijateljstvima na estradi, kada je otkrila da druženja više nisu kao pre.

Pevačica Dragica Radosavljević Cakana pojavila se večeras na jednom događaju u Beogradu, gde su se našle i brojne njene kolege.

- Sa kolegama se dobro družim, to je godinama tako, ali to više nije kao pre. Mi se manje viđamo svi, sad je tako konfuzno vreme. Ja pevam mlađim generacijama, imam zakazane svadbe. Pevam i domaće i strane pesme, ljudi ne znaju to - rekla je Cakana, koja je otkrila tajnu svog izgleda u 67. godini.

- Da kažem da sam operisana, a nisam? (smeh). Zadovoljna sam, imam dobro društvo, dobro okruženje, radim kad ja hoću, koliko hoću - priznala je Cakana, pa otkrila šta misli o koleginicama koje su preterale sa estetskim korekcijama.

- Šta znam, kako kome. Meni se sve vidi... Ako neko malo promeni nešto, meni je to super. Evo Suzana Mančić, ona fenomenalno izgleda, šta god da radi, ona izgleda mnogo dobro - rekla je Cakana.

Pevačica se osvrnula i na njen porodični dom na Kosovu, kada je otkrila kakva je situacija tamo.

- Ne bih mogla više da živim na Kosovu, tamo je sada nemoguće živeti. Ranije je u mom Leposaviću bila opšta gužva, sada je u 21 časova tamo pustoš. Ja sam tamo odlazila zbog majke, ne zbog kafića, ali sve je to postalo još pre par godina prilično tužno - rekla je Cakana.

Autor: M. V.