AKTUELNO

Domaći

Cakana progovorila o estetskim korekcijama, pa potkačila Suzanu Mančić: Ona šta god da radi...

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: TV Pink Printscreen ||

Cakana je progovorila o prijateljstvima na estradi, kada je otkrila da druženja više nisu kao pre.

Pevačica Dragica Radosavljević Cakana pojavila se večeras na jednom događaju u Beogradu, gde su se našle i brojne njene kolege.

Foto: RED TV Printscreen

- Sa kolegama se dobro družim, to je godinama tako, ali to više nije kao pre. Mi se manje viđamo svi, sad je tako konfuzno vreme. Ja pevam mlađim generacijama, imam zakazane svadbe. Pevam i domaće i strane pesme, ljudi ne znaju to - rekla je Cakana, koja je otkrila tajnu svog izgleda u 67. godini.

- Da kažem da sam operisana, a nisam? (smeh). Zadovoljna sam, imam dobro društvo, dobro okruženje, radim kad ja hoću, koliko hoću - priznala je Cakana, pa otkrila šta misli o koleginicama koje su preterale sa estetskim korekcijama.

- Šta znam, kako kome. Meni se sve vidi... Ako neko malo promeni nešto, meni je to super. Evo Suzana Mančić, ona fenomenalno izgleda, šta god da radi, ona izgleda mnogo dobro - rekla je Cakana.

Foto: Pink.rs

Pevačica se osvrnula i na njen porodični dom na Kosovu, kada je otkrila kakva je situacija tamo.

- Ne bih mogla više da živim na Kosovu, tamo je sada nemoguće živeti. Ranije je u mom Leposaviću bila opšta gužva, sada je u 21 časova tamo pustoš. Ja sam tamo odlazila zbog majke, ne zbog kafića, ali sve je to postalo još pre par godina prilično tužno - rekla je Cakana.

Autor: M. V.

#Dragica Radosavljević Cakana

#Estrada

#Kosovo

#pevačica

POVEZANE VESTI

Domaći

Suzana Mančić otkrila istinu o odnosu sa Halidom Bešlićem, pa priznala da joj je posvatio VELIKI HIT! Govorila o saobraćajki koju su zajedno doživeli

Domaći

Tužan period u domu pevačice: Cakana progovorila o smrti majke, priznala da joj je najveća podrška suprug Neša

Domaći

Đina Džinović progovorila o korekcijama, evo šta je radila na licu: Preterala sam (FOTO)

Domaći

Hit! Zorana Pavić nasmejala sve do suza detaljem iz druženja sa Cakanom, pevačica otkrila kako rešava probleme sa suprugom: Kod nas ne lete čaše!

Domaći

PLAĆALI SU ME PO MINUTU: Suzana Mančić progovorila nakon mnogo godina, evo koliko je zaradila kao LOTO DEVOJKA!

Domaći

TUŽNA SAM: Mina Kostić progovorila o stanju na estradi: Vlada haos i ludilo, nema više emocija...