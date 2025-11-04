EMINA JAHOVIĆ IMA DEČKA? Pevačica progovorila o emotivnom statusu i koncertu koji priprema: BIĆE 50 LJUDI NA SCENI!

Emina iskreno o emotivnom statusu i spektaklu koji priprema u Sava centru.

U najnovijem izdanju emisije "Ami G show" voditelj Ognjen Amidžić ugostio je pevačicu Eminu Jahović i pevače Mirzu Selimovića, Dženana Lončarevića i Borisa Režaka.

Na samom početku Emina je progovorila o svom emotivnom statusu i velikom koncertu koji je zakazan za 7. i 18. novembar.

- Neka to ostane za mene -rekla je Emina.

- Sad u petak, karte su se rasprodale i ja sam uzbuđena. Iamo oko pedeset ljudi na sceni. Radili smo drugačije aranžmane. Za mene je radio dizajner koji je radio za svetske zvezde. Biće iznenađenja, ali nećemo da prodajemo foru -rekla je Emina.

Autor: M. Vićović