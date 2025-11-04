IMALA SAM OZBILJNE PROBLEME: Emina Jahović progovorila o detaljima pakla koji je prošla nakon razvoda! Tada je napisala svoj VELIKI HIT! Dženan otkrio koliko je pevačica velika zvezda u Turskoj (VIDEO)

Emina prvi put o teškom periodu nakon razvoda.

U najnovijem izdanju emisije "Ami G show" voditelj Ognjen Amidžić ugostio je pevačicu Eminu Jahović i pevače Mirzu Selimovića, Dženana Lončarevića i Borisa Režaka.

U okviru rubrike "Odgovaraj ili jedi" Ognjen je postavljao gostima škakljiva pitanja, a oni su u obavezi bili da daju iskrene odgovore. Ukoliko ne žele da odgovore, morali su da jedu nesvakidašnje kombinacije ukusa, a prva na redu bila je Emina.

- Kad si poslednji put bila zaljubljena i u koga?

- Dugo je vremena prošlo -rekla je Emina, pa se prvi put osvrnula na stresan period nakon razvoda kada je doživljavala linč od turskih medija.

- Nema šta da se zna o mnei, ja živim jednostavan život i posvećena sam deci. Nema mnogo toga o čemu bi se pisali, meni je slava bila uvek uzročno-posledična. Slava mi je na drugom mestu pored onoga što radim i pišem. Posle razvoda od kog je prošlo osam godina sam imala veliki problem sa tabloidima u Turskoj. Postoje emisije na televiziji i ljudi pričaju o nečijim životima, iznose sav prljav veš. To ima u Americi i u Turskoj, to je katastrofa, sve se iznosi i što jeste i što nije. To kod nas nije in i daj Bože da ne bude. To je ono rekla-kazala i onda te pozovu da ti kao demantuješ. Sa njima ne možeš da izađeš na kraj, ja sam imala ozbiljne probleme i tada sam napisala pesmu "Slagaću vas sve". Svejedno je šta govoriš, ljudi veruju u ono što žele -rekla je Emina.

- Jednu noć smo izašli i tada sam video kolika je Emina zvezda u Turskoj. Velika je zvezda kada smo izašli na večeru, sačekali su nas novinari i mediji sa televizije sa kamerama -dodao je Dženan.

Autor: M. Vićović