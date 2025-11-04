Emina Jahović koleginici napisala veliki hit, a njoj se jedan deo NIJE DOPAO: Progovorila o SVAĐI sa Milicom Todorović nakon uspešnog dueta: NIJE HTELA DA PEVA... (VIDEO)

Emina otkriva sve o saradnji sa kolegama sa estrade!

U najnovijem izdanju emisije "AmiG show" voditelj Ognjen Amidžić ugostio je pevačicu Eminu Jahović i pevače Mirzu Selimovića, Dženana Lončarevića i Borisa Režaka.

Ognjen je goste stavio na ozbiljan test. Naime, pratioci zvanične Instagram stranice emisije "AmiG show" postavljli su gostima pitanja, te su oni što iskrenije odgovarali na ista, prva na redu bila je Emina.

- Koju pesmu si napisala za kolegu, a smatraš najuspešnijom?

- Sve volim podjednako i svima su donele sreću, ali kada bih uzimala za sebe rekla bih "Kafe, kafe" od Lene Kovačević. lena je sva nežna, htela je da promeni tekst, nije htela da peva "postala sam ženski prevarant" -otkrila je Emina.

- Da li je tačno da nakon dueta "Limunada" nisi bila u dobrim odnosima sa Milicom Todorovič?

- Nije tačno, nikada nismo ja i Milica imali probleme -rekla je Emina.

- Da li je tačno da je Elma Sinanović jedan od krivaca za tvoje pojavljivanje na estradi?

- Apsolutno ne -rekla je Emina.

- Navedi jednu javnu ličnost čije bi te prisustvo na koncertu obradobalo?

- Apsolutno me ne znaima, sve koje bih volela da vidim će biti tu -reka je Emina i osvrnula se na sina koji u Turskoj radi i gradi karijeru kao didžej.

Autor: M. Vićović