ISTINA JE DA SAM SE ZADUŽIO ZBOG PESME: Mirza Selimović priznao da li je bio zaljubljen u koleginicu, pa spomenuo pokojnu majku, evo i da li se sa verenicom konsultuje oko poslovnih odluka (VIDEO)

U najnovijem izdanju emisije "Ami G show" voditelj Ognjen Amidžić ugostio je pevačicu Eminu Jahović i pevače Mirzu Selimovića, Dženana Lončarevića i Borisa Režaka. Ognjen je goste stavio na ozbiljan test.

Naime, pratioci zvanične Instagram stranice emisije "AmiG show" postavljli su gostima pitanj, te su oni što iskrenije odgovarali na ista. Došao je red na Mirzu Selimovića.

Da li si se pokajao zbog nekog dueta?

- Nisam.

Izjavio si da si bio zaljubljen u jednu koleginicu, u koju?

- NIsam, ne sećam se...

Da li je tačno da si se zadužio da bi kupio pesmu ''Boliš me''?

- Jeste, istina je. Mislim da sam o tome ranije i pričao.

Koja pesma ti je najposebnija u kojoj ima najviše tebe?

- Pesma posvećena majci.

Da li imaš neke rituale pred izlazak na scenu i koje?

- Gledam da se naspavam, gledaću da se pred koncert sklonim negde, da stavim telefon na ''airplain mood''.

Da li se sa verenicom konsultuješ oko poslovnih odluka?

- Ne, ali volim da je pitam za svet kada imam nešto bitno. Nekad mi je bitnije njeno nego Dženanovo mišljenje jer ona nije iz sveta iz muzike.

