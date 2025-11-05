AKTUELNO

VELIKA PORUKA LJUDIMA... Dženan Lončarević progovorio o fenomenu Jakova Jozinovića! Pevač otkrio sve o koleginicama koje su ga odbile za saradnju (VIDEO)

U najnovijem izdanju emisije "AmiG show" voditelj Ognjen Amidžić ugostio je pevačicu Eminu Jahović i pevače Mirzu Selimovića, Dženana Lončarevića i Borisa Režaka.

Ognjen je goste stavio na ozbiljan test. Naime, pratioci zvanične Instagram stranice emisije "AmiG show" postavljli su gostima pitanja, te su oni što iskrenije odgovarali na ista, a sledeći na redu bio je Boris.

- Šta misliš o fenomenu Jakova Jozinovića, s obzirom da pravi velike koncerte, a da je počeo karijeru sa pesmama drugih pevača kao i ti?

- Hvala na pitanju, na velika vrata vraća pismenu muziku i to slušaju nove generacije. Nadam se da ćemo uspeti da ovi novi klinci naslušaju onoga što se nekada pisalo kako teba. Velika poruka ljudima koji se bave autorstvom, ja sam davno naučio da ne ganjam trendove, to će neko nekad slušati -rekao je Dženan.

- Da li si nekada imao tremu na nekom koncertu?

- Jesam prošle godine kada mi je majka bila na koncertu -otkrio je Dženan.

- Da li je istina kada si zbog zdravstvenih problema pauzirao karijeru?

- Jeste, od vaših kolega sam saznao, ali me nikad nije zanimalo -rekao je Dženan.

- Da li je istina da si želeo koncert u Areni, ali si odustao?

- Jeste, najiskrenije nisam bio siguran da li je Aerena za mene -rekao je Dženan.

- Da li je istina da si nakon dueta sa Eminom izjavio da nećeš snimati duete sa koleginicama jer nisu odgovorile na tvoje pozive?

- Jesam jer sam imao neodgovore na pitanja u vezi jedne pesme koje su bile za duet -rekao je Dženan.

