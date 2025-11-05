Ovaj poznati muzičar bio je prva HIV POZITIVNA osoba kod nas! Umro je ZABORAVLJEN I NAPUŠTEN: Samo je pao s kreveta u infektivnoj kesi!

Svi članovi ovog benda završili su tragično.

Legendarna grupa "EKV" predstavljala je pravu revoluciju u domaćoj muzici osamdesetih godina prošlog veka, ali njeni članovi neslavno su završili svoje karijere. Jedan od njih bio je Ivica Vdović zvani Vd. On je bio jedna od ikona jugoslovenskog roka i, prema nekima, čovek koji je stvorio "EKV" kakav znamo.

On je bio prva službeno registrovana HIV pozitivna osoba bivše Jugoslavije. Zbog svoje bolesti, Vd je napustio grupu jer su mu vremenom svirke postale previše naporne. Umro je u Beogradu 1992. godine, od AIDS-a.

Sonja Savić, velika prijateljica svih članova "EKV-a" je u jednom intervjuu rekla da je nakon smrti Ivice Vdovića ona saopštila tužnu vest njihovom prijatelju Darku Rundeku.

- Kada me je pitao kako je umro, rekla sam da je samo pao sa kreveta u nekakvoj infektivnoj kesi koju niko nije hteo da podigne - izjvaila je Sonja svojevremeno.

